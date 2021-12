Handreiking vroegsignalering van huurschulden

Hoe werk je als gemeente effectief samen met een woningcorporatie als het gaat om tijdig signaleren van schulden? Een nieuwe handreiking kan hierbij dienen als opstap.

Op 1 januari 2021 wijzigde de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). De wet is erop gericht om het vroeg signaleren van (huur)schulden makkelijker te maken. Dit helpt bij het voorkomen van problematische schulden door waar nodig eerder schuldhulpverlening in actie te laten komen. Met de wijziging is het vroeg signaleren van schulden voor gemeenten tevens een wettelijke taak geworden.

De wetswijziging vraagt van gemeenten en woningcorporaties dat zij afspraken maken over de noodzakelijke uitwisseling van gegevens. Ze kunnen ook met elkaar in gesprek gaan en afspreken hoe bewoners met betalingsachterstanden worden benaderd. Dit betekent echter iets voor de (vroegsignalerings)processen van beide partijen en het vormgeven van de samenwerking.

Handreiking voor inspiratie en kennis

Kennis- en netwerkorganisatie Platform31 en branchevereniging NVVK organiseerden verschillende bijeenkomsten voor gemeenten en woningcorporaties. Om hen te inspireren en te ondersteunen bij een juiste en effectieve toepassing van de gewijzigde wet.

De inzichten van de gesprekspartners zijn gebundeld in drie handreikingen. In dit eerste deel staat de samenwerking tussen gemeenten en centraal. Wat betekent vroegsignalering voor de manier van samenwerken? En wat kun je doen om hier een goede invulling aan te geven?

Tips voor de praktijk

In de publicatie vind je bijvoorbeeld welke systemen geschikt zijn om gegevens over cliënten veilig uit te wisselen. Of waarom het aan te bevelen is om met elkaar in gesprek gaan over de intenties bij vroegsignalering. En hoe die uitgangspunten vervolgens invloed hebben op de manier waarop je vroegsignalering vormgeeft.

Ook komen praktijkvoorbeelden aan bod en verwijzingen naar documenten. Zoals naar het Landelijk Convenant Vroegsignalering Schulden (LCV), die een kader biedt voor samenwerkingsafspraken. Of het online ondertekenportaal van de NVVK, om de samenwerking tussen gemeenten en partners zoals woningcorporaties te vergemakkelijken.