Gang naar de rechter voor oplossing opvangcrisis

VluchtelingenWerk Nederland spant binnen drie weken een kort geding aan tegen het Rijk en het COA om een oplossing voor de opvangcrisis af te dwingen. De organisatie wil de bestuurlijke impasse tussen het Rijk en gemeenten doorbreken.

Op 6 juli kondigde VluchtelingenWerk al aan naar de rechter te zullen stappen als asielzoekers op 1 augustus niet volgens de minimale wettelijke vereisten worden opgevangen. De situatie is volgens de organisatie sindsdien nog verder onder de humanitaire ondergrens gezakt. ‘Er liggen oplossingen voorhanden die niet worden benut door een bestuurlijke impasse tussen het Rijk en gemeenten over wie verantwoordelijk is. Met een uitspraak van de rechter willen we deze impasse doorbreken.’

Ondergrens

Het COA beaamt tegenover het ANP dat de situatie in Ter Apel onder de humanitaire grens is gedaald. Een woordvoerder benadrukt dat dit niet het geval is in alle azc’s, maar alleen in Ter Apel. Volgens het COA moeten statushouders op korte termijn naar sociale huurwoningen verkassen, zodat in azc’s plekken vrijkomen voor nieuwe vluchtelingen.

Op langere termijn moet de asielopvang meer gespreid worden over de regio’s. Ook moeten er meer grootschalige azc’s komen. Verder wil het COA af van het ‘jojobeleid’ van het kabinet. ‘Houd het aantal opvanglocaties en financiering stabiel, en stop met het telkens op- en afschalen.’

Vastgelopen

Gemeenten zeggen dat de ‘crisisnoodopvang’ op 1 oktober zal stoppen. Zij wijzen er volgens VluchtelingenWerk terecht op dat de situatie niet het gevolg is van een vluchtelingencrisis, maar van politieke keuzes waardoor het asielsysteem al jaren in permanente staat van crisis verkeert. ‘Jarenlang werden belangrijke adviezen en waarschuwingen in de wind geslagen. Hierdoor is het asielsysteem helemaal vastgelopen.’

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken en de Raad voor het Openbaar Bestuur concludeerden ook dat het Rijk deze opvangcrisis zelf heeft veroorzaakt én in stand hield, door onder andere bezuinigingen en het sluiten van asielzoekerscentra.

Vrijblijvend

Een van de oorzaken van de impasse is volgens VluchtelingenWerk een gebrek aan doorzettingsmacht bij het Rijk. ‘Vrijblijvende verzoeken aan gemeenten om opvanglocaties aan te dragen hebben onvoldoende effect. De tijd om de wetswijziging af te wachten is op. Het aantal asielverzoeken is op dit moment niet zo hoog dat men van een vluchtelingencrisis kan spreken. Er is geen sprake van overmacht, maar van een bestuurlijke crisis.’

Het ministerie van Justitie en Veiligheid snapt dat VluchtelingenWerk naar de rechter stapt. Dat laat een woordvoerder van het ministerie aan het ANP weten. ‘We zoeken allang keihard naar oplossingen, voor zowel de korte als de lange termijn,’ zegt de woordvoerder. ‘Maatregelen voor de lange termijn moeten voorkomen dat de huidige opvangcrisis voor asielzoekers zich herhaalt.’