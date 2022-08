‘Gemeenten maken verboden onderscheid vluchtelingen’

Het College voor de Rechten van de Mens wijst erop dat gemeenten die uitsluitend Oekraïense vluchtelingen willen opvangen, verboden onderscheid maken. De organisatie roept staatssecretaris Van der Burg op ‘discriminerend opvangbeleid van gemeenten niet te legitimeren’.

Op 20 juli sprak het kabinet over oplossingen voor de opvangcrisis. Hierbij zei Van der Burg dat het kabinet wil toestaan dat gemeenten wel Oekraïners, maar geen asielzoekers uit andere landen opvangen. Zodat er elders meer ruimte vrijkomt voor andere asielzoekers. Het College voor de Rechten van de Mens doet naar aanleiding daarvan een oproep aan de staatssecretaris: legitimeer geen discriminerend opvangbeleid van gemeenten.

Niet discrimineren

Ook in crisissituaties heeft de overheid de plicht adequate opvang te garanderen aan alle asielzoekers en ontheemden. Discrimineren mag niet, aldus het college. ‘Uit diverse bronnen blijkt dat er duizenden opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne vrijgehouden worden, terwijl andere asielzoekers in Ter Apel in mensonterende omstandigheden verblijven. Met zulk beleid maakt een gemeente direct onderscheid op basis van afkomst.’

De ruimte die het kabinet desondanks biedt, werkt volgens het college niet alleen discriminerend beleid van gemeenten in de hand, maar legitimeert dit ook op voorhand. De staatssecretaris moet met gemeenten in gesprek ‘om duidelijk te maken dat dit beleid niet door de beugel kan’.

Verboden

Het mensenrechteninstituut wijst erop dat direct onderscheid op grond van afkomst verboden is, tenzij er een wettelijke uitzondering voor bestaat. Die is er niet in de Regeling opvang ontheemden Oekraïne. Door de regeling zijn burgemeesters verplicht Oekraïense vluchtelingen op te vangen en bescherming te bieden. ‘Maar de Regeling dwingt gemeenten niet om voorrang te geven aan Oekraïense vluchtelingen ten opzichte van asielzoekers uit andere landen.’ Ook de EU-regelgeving zou deze voorrang niet toestaan.

Juridische status

Oekraïners krijgen tijdelijk een speciale verblijfsstatus zonder eerst de asielprocedure te doorlopen. ‘Het feit dat de ze een bijzondere juridische status hebben, betekent niet dat er geen sprake kan zijn van discriminatie.’ Alle vluchtelingen hebben volgens het college gelijke rechten op adequate opvang. ‘Dat op grond van de huidige Nederlandse regelgeving de staatssecretaris gemeenten alleen kan dwingen mee te werken aan de opvang van Oekraïners, doet niets af aan dit principiële uitgangspunt.’

Kleinschalige opvang

Daarnaast herhaalt de organisatie de boodschap aan de staatssecretaris om een systeem van structurele en kleinschalige opvang te realiseren. Daarin spelen gemeenten een cruciale rol. ‘Het college steunt dan ook de oproep van vijf organisaties om haast te maken met het wetsvoorstel waarmee gemeenten aangewezen kunnen worden om opvangplekken aan te bieden. Aan alle mensen die bescherming genieten, ongeacht het land van herkomst en afkomst.’