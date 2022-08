Prijswinnaars: van de gouden wortel tot de circulair spelen award

Het afgelopen half jaar zijn heel wat eretitels aan gemeenten uitgedeeld. Genoeg reden voor een overzicht van winnaars die een prijs op de gemeentelijke schouw mogen zetten.

Eetbare woonwijk

De eetbare woonwijk Rijnvliet in Utrecht heeft een internationale prijs gewonnen. Al het groen in deze buurt is eetbaar voor mens, plant of dier. Een Europese publieksjury roemt de samenwerking tussen de buurt en gemeente. Er dongen maar liefs 413 projecten uit 25 Europese landen mee naar de prijs. Het betreft een jaarlijkse Europese prijsuitreiking voor creatieve en innovatieve projecten.

Utrecht ging er in de laatste editie met de eretitel vandoor. De publieksjury bestaat uit ruim duizend burgers uit heel Europa.

Gouden wortel

De prijs voor structurele ondersteuning van schooltuinen is dit jaar gewonnen door Teylingen. De gemeente won de eretitel de Gouden Wortel 2022. We vroegen Jamie de Ridder, projectondersteuner duurzaamheid van de gemeente, in de rubriek Goed Voorbeeld naar tips en tricks voor andere gemeenten. En naar de reden waarom zij de prijs hebben gewonnen. Goed luisteren naar inwoners lijkt het geheim.

Circulair spelen

Tilburg sleepte de Circulair Spelen Award 2022 in de wacht voor de mooiste speelplek. De gemeente maakte de speelplek ‘circulair’ door bijvoorbeeld speeltoestellen te maken van consumentenafval, zoals plastic tassen en petflessen. Andere delen zijn van visnetten. Speciale aandacht trok het gebruik van gerecycled textiel.

De award voor Tilburg heeft betrekking op speelplek het Wandelbos, dat een kastelenthema en klimmogelijkheden biedt. Bezoekers van verschillende leeftijden kunnen er spelen en er is een plan voor een verhard pad, voor een betere bereikbaarheid. De stad laat veertien andere genomineerden achter zich.

Bij-vriendelijk

Arnhem is door Nederland Zoemt verkozen tot bij-vriendelijkste gemeente van Nederland. De stad kreeg de prijs vooral vanwege de gezamenlijke inzet met bewoners om van de gemeente een veilige en voedselrijke thuishaven te maken voor wilde bijen. Nederland Zoemt is een project van IVN Natuureducatie en Natuur & Milieu.

Goed fietsen

De gemeente Schiermonnikoog is uitgeroepen tot meest fietsvriendelijke gemeente van Nederland. Het geheim? ’Op Schiermonnikoog werken veel partijen samen aan het aantrekkelijke fietsklimaat.’ De gemeente wist dit jaar alle concurrentie op de ranglijst achter zich te laten en volgt de gemeente Veenendaal op, die in 2020 won.

Global Goals gemeente

De gemeente Amstelveen is tot winnaar uitgeroepen van de Global Goals Gemeenteverkiezing 2022 in de categorie Visionair. De gemeente kreeg de prijs vanwege de vertaling van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties in het raadsprogramma. Ook de gemeenten Aalten en Opsterland vielen tijdens de Global Goals Gemeenteverkiezing 2022 in de prijzen, in de categorieën Verbinder en Grensverlegger.

Beste zorg voor erfgoed

De gemeente Eindhoven won deze zomer de BNG Bank Erfgoedprijs 2022. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 25.000 euro voor de gemeente die het best met het erfgoed omgaat en daar op inspirerende manier de inwoners bij betrekt.