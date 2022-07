Goed voorbeeld: zes duurzame praktijkvoorbeelden 

Duurzame en circulaire initiatieven staan bij veel gemeenten hoog op de agenda. Gemeente.nu licht zes inspirerende praktijkvoorbeelden uit.

Statiegeld op koffiebekers

In de gemeente Haarlem loopt een pilot met WeCup, een retoursysteem voor koffiebekers ’to go’. Haarlem wil op deze manier ondernemers stimuleren om meer circulair te ondernemen en bij te dragen aan een circulaire stad. Nederland behoort tot de top 5 van koffiedrinkende landen ter wereld. Kartonnen meeneembekers zorgen echter voor extra afval, belanden vaak in de natuur, en het recyclen ervan blijkt lastig in de praktijk. Het Haarlems initiatief voor herbruikbare statiegeldbekers moet hier een oplossing voor bieden.

Gronings Goud

Onder de klinkende naam Gronings Goud wordt in het noorden van het land afgedankt en ingezameld textiel omgezet in hoogwaardige industriële garens en stoffen. Het project draagt bij aan werkgelegenheid, maatschappelijke doelstellingen en vooral aan de circulaire economie. Dit laatste begint bij het herkennen van afval als grondstof, zoals afgedragen kleren. De gemeente Groningen nam het voortouw voor het project Gronings Goud. Behalve milieuwinst zorgt het project in de toekomst ook voor kansen en ontwikkelingen voor onderwijs en bedrijfsleven.

Wand van popcorn

Gemeente.nu schreef eerder, in het kader van de Week van de Circulaire Economie, over hergebruik van afval en reststoffen. Daar kwamen toen ook veel inspirerende gemeentelijke initiatieven naar voren, zoals onder andere een wand van popcorn in Almere, circulair slopen in Leiden en Amsterdamse huizen van hout.

Mini-burgerberaad

Wat doe je als je hulp wilt om de klimaatdoelstellingen te halen? Dan betrek je inwoners. Tenminste, zo pakte Amsterdam het aan. Vorig jaar organiseerde de gemeente het mini-burgerberaad. De stad vroeg honderd inwoners na te denken over klimaatmaatregelen. Een onderzoeksbureau berekende namelijk dat alle inspanningen van de gemeente opgeteld niet genoeg zouden zijn om de doelen voor CO₂-reductie te halen. Het beraad leverde tien voorstellen op die de CO₂-uitstoot van de hoofdstad versneld kunnen verminderen. Het college is enthousiast, en wil vaker een burgerberaad inzetten.

Circulair ambachtscentrum

In totaal zijn er zo’n 74 gemeenten die een circulair ambachtscentrum hebben of ontwikkelen. Een circulair ambachtscentrum is een plek, waar verschillende functies met een focus op hergebruik samen komen. Denk aan de combinatie van een kringloopwinkel, reparatiewerkplaats en milieustraat. Ook andere organisaties die hergebruik hoog in het vaandel hebben, zoals een ‘makersplaats’, kunnen hierbij aansluiten. Zo worden grondstoffen en materialen niet onnodig verspild. Daarnaast zorgen deze plekken voor werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en kennen ze een sociale functie.

Hout voor hergebruik

Verschillende gemeenten geven het hout van omgewaaide, omgehaalde of gesnoeide bomen terug aan hun inwoners of recyclen het op een circulaire manier. Dat levert originele initiatieven op, zoals een bomenveiling en circulaire kerstbomen.