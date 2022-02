Wand van popcorn als lokaal voorbeeld van de circulaire economie

In deze Week van de Circulaire Economie wordt aandacht gevraagd voor hergebruik van afval en reststoffen. Een greep uit de gemeentelijke initiatieven, waaronder originele voorbeelden uit Almere.

Veel gemeenten besteden aandacht aan de Week van de Circulaire Economie. Ze ontplooien circulaire initiatieven, gericht op afval als grondstof voor nieuwe producten en toepassingen.

Wand van popcorn

In de gemeente Almere kun je tijdens de circulaire week een online expeditie volgen van het Upcyclecentrum. Tijdens een 360 gradenrondleiding wordt uitgelegd wat het centrum doet. Ook is er een online talkshow met de mensen achter een aantal belangrijke lokale circulaire projecten. Zo kunnen bezoekers meer te weten te komen over het ontwerp-, denk- en maakproces rondom het circulaire Floriadepaviljoen CIRCULOCO.

De gemeente organiseert ook een tijdelijke kunstroute met werken van kunstenaars, volgens de principes van de circulaire economie. En in het stadhuis is deze week een onderzoeksinstallatie te zien van een opengetrokken woning, die toont hoe een huis circulair gebouwd kan worden met ‘biobased’ materialen. ‘Een wand van popcorn, een keuken gemaakt van verspild voedsel, er is nog zoveel méér mogelijk als we creatief en nieuwsgierig blijven kijken naar de mogelijkheden voor circulair bouwen,’ aldus de gemeente. Wie hierover meer wil weten, kan ook terecht voor een workshop met het onderwerp ‘Overvloed-denken als weg naar een duurzame wereld’.

Circulair slopen verplicht

De gemeente Leiden heeft sinds dit jaar een circulair sloopbeleid voor projecten waarbij de gemeente zelf opdrachtgever is. Leiden zegt daarmee de eerste te zijn. Dat beleid houdt in dat materialen die vrijkomen bij slopen en het bouwklaar maken van andere bouwprojecten, binnen en buiten de gemeente, zo veel mogelijk hoogwaardig worden hergebruikt. Dat zorgt voor minder bouwafval en minder vraag naar nieuwe materialen. Ook draagt deze manier van werken bij aan de vermindering van CO2-uitstoot.

Huizen van hout

In Amsterdam wordt ook ingezet op de circulaire economie. Zo is er recent een Cyberbank geopend. Denk hierbij aan een soort voedselbank voor laptops en digitale ondersteuning. Organisaties en particulieren kunnen de apparaten die ze niet meer gebruiken, doneren. Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt knappen de elektronica weer op. Vervolgens kunnen inwoners met een laag inkomen aanspraak maken op zo’n opgeknapte laptop.

Ook is er The Swapshop: een winkel waar gebruikte kleding een tweede leven krijgt. De gemeente gebruikt afgedankte kleding tevens als grondstof voor granulaat, om er planken en balken van te maken. Deze worden gebruikt om de oevers in Amsterdam te beschermen.

Daarnaast zet de stad in op het bouwen van huizen van hout. Meer dan tachtig organisaties hebben afgesproken dat 20 procent van de huizen in de Metropoolregio Amsterdam die vanaf 2025 worden gebouwd, van hout en andere milieuvriendelijke materialen worden gemaakt.

Plastic buurtbankjes

Ook Groningen werkt hard aan circulaire ambities. Zo koopt de gemeente buurtbankjes in die door een kunstenaar worden gemaakt van door de buurt ingezameld plastic zoals lege shampooflessen, oud speelgoed en tuinmeubilair. Hierdoor krijgt het plastic afval een tweede leven. Twee inwoners met een participatiebaan helpen bij het project. Dit jaar komen er in de gemeente negen plastic banken te staan.

De gemeente Groningen nam ook het voortouw in het project Gronings Goud. Daarbij worden van oud textiel nieuwe hoogwaardige garens en stoffen gemaakt voor verschillende toepassingen. Behalve milieuwinst zorgt het project voor werkgelegenheid, en kansen en ontwikkelingen voor onderwijs en bedrijfsleven.

Onestopshop

De gemeente Rotterdam opende in de zomer van 2021 een circulair loket. Ondernemers kunnen bij deze ‘onestopshop’ terecht voor vragen over ondernemen met afval. Veel wet- en regelgeving is nog ingesteld op een ‘lineaire’ economie, waarin materialen aan het eind van hun levensduur worden afgedankt. Het loket gaat ondernemers helpen bij vragen over het gebruik van afval als grondstof en over wet- en regelgeving.

Circulair ambachtscentrum

Er zijn steeds meer gemeenten die een circulair ambachtscentrum openen. Dit is een plek waar verschillende functies met een focus op hergebruik samenkomen. Denk aan de combinatie van een kringloopwinkel, reparatiewerkplaats en milieustraat. Afgelopen jaar ontvingen 19 gemeenten subsidie voor het opzetten of verder uitwerken van een circulair ambachtscentrum. In totaal zijn er nu 74 gemeenten die zo’n centrum hebben of ontwikkelen.

Week van de Circulaire Economie

De Week van de Circulaire Economie , van 7 tot en met 12 februari, is een initiatief van Het Versnellingshuis, een landelijk programma dat aandacht vraagt voor en helpt bij circulair ondernemen. Het is een samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, MVO Nederland, Het Groene Brein, VNO-NCW en MKB-Nederland.