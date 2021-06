Rotterdam opent circulair loket voor ondernemers

De gemeente Rotterdam opent een circulair loket. Ondernemers kunnen bij deze ‘onestopshop’ terecht voor vragen over ondernemen met afval.

Rotterdam heeft flinke circulaire ambities: in 2030 moet het gebruik van grondstoffen zijn gehalveerd. Om dit te bereiken, speelt het benutten van afval als grondstof een belangrijke rol, aldus de gemeente. Veel wet- en regelgeving is nog ingesteld op een ‘lineaire’ economie, waarin materialen aan het eind van hun levensduur worden afgedankt.

‘Het gebruik van afvalstoffen als grondstoffen is daardoor ingewikkeld en aan veel regels gebonden. Voor ondernemers betekent dat vaak een langdurige en kostbare zoektocht naar de juiste procedures en vergunningen,’ meldt Rotterdam.

Advies en ondersteuning

Het zogenoemde Circulair Loket gaat ondernemers hierbij ondersteunen. Zij kunnen bij het loket terecht met vragen over het gebruik van afval als grondstof en voor advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving. Specialisten van DCMR Milieudienst Rijnmond geven advies en inzicht in de procedures. De vragen van ondernemers kunnen daarbij duidelijk maken tegen welke problemen zij aanlopen. Deze kennis kan weer helpen bij het aanpassen van regels.

Drempels wegnemen

Op deze manier kan volgens wethouder Arno Bonte (duurzaamheid, luchtkwaliteit, energietransitie) de circulaire economie snelheid krijgen. ‘We hebben in Rotterdam veel ondernemers die afval opnieuw in willen zetten als grondstof. Dat draagt bij aan onze doelstelling minder grondstoffen te verspillen. Met het Circulair Loket willen we drempels wegnemen en circulaire ondernemers beter op weg helpen.’

Eerdere ervaringen

Het loket is mede geïnspireerd op eerdere ervaringen van lokale ondernemers die vastliepen in procedures. Als voorbeeld noemt de gemeente Rotterzwam, een bedrijf dat oesterzwammen kweekt op koffiedrab. Zij hebben ervaren welke (juridische) processen er komen kijken bij circulair ondernemen, wat er nodig is om die goed te doorlopen en hoe reststromen gebruikt kunnen worden als grondstof.

‘Waardevolle informatie die ons én andere ondernemers helpt om circulaire ambities sneller te kunnen realiseren,’ aldus de wethouder.

Opening loket

Het loket wordt 21 juni geopend en is daarna telefonisch of per mail bereikbaar. Tijdens een online event wordt toegelicht wat de balie voor ondernemers kan betekenen. Met actuele praktijkvragen, inspirerende -voorbeelden en handige informatie over (juridische) processen over circulair ondernemen.