Grote gemeenten willen prijs warmtenet en gas loskoppelen

De samenwerkingsverbanden van 44 grote gemeenten hebben minister Jetten van Klimaat en Energie verzocht zo snel mogelijk de koppeling tussen tarieven van gas en warmtenetten los te laten. Volgens deze gemeenten worden naar schatting 500.000 gebruikers geconfronteerd met een te hoge energierekening volgend op de sterk gestegen gasprijzen.

Volgens de vier grote steden van de G4 en het samenwerkingsverband G40 van grote gemeenten in Nederland, is de huidige koppeling van de warmtetarieven aan aardgas slechts voor een deel te verklaren door kosten die warmteleveranciers maken. De stedennetwerken willen dat de minister snel actie onderneemt.

Brandbrief

‘Ondanks dat niet iedere warmteleverancier het afgelopen jaar maximaal gebruik heeft gemaakt van de geboden tariefruimte zijn wij voorstander van regulering die gebaseerd is op de werkelijke kosten van de warmtevoorziening. De nieuwe tarieven tonen duidelijk aan dat dit niet snel genoeg aangepast kan worden. Wij maken ons hierover zorgen net als de inwoners in onze gemeenten. Dit vermindert het benodigde draagvlak voor de energietransitie,’ zo is te lezen in de brandbrief.

Draagvlak

De hoge gasprijzen bieden volgens de G4 en G40 juist een kans om het draagvlak te vergroten doordat duurzaam opgewekte warmte nu substantieel goedkoper is dan het gebruik van aardgas. ‘Wij willen tegen onze bewoners kunnen zeggen dat u erop toeziet dat zij niet meer betalen dan nodig is. Dat kunnen we nu niet. Niet alleen de stijgende gasprijzen zijn een zorg voor deze koppeling, de komende jaren wordt de belasting op gas hoger om de stap naar aardgasvrij te stimuleren.’

Tarieven

Warmteleverancier Ennatuurlijk zei vorige maand dat de gemiddelde tarieven met bijna 30 euro netto per maand zouden stijgen. Dat zou nodig zijn omdat de inkoopprijs van warmte nog op verschillende manieren is gekoppeld aan de gasprijs, die nu een stuk hoger ligt dan een jaar geleden. Ook de twee andere grote partijen op de warmtemarkt, Vattenfall en Eneco, kondigden een verhoging van tientjes per maand aan.

Zorgen warmtetransitie

De G40 stuurden op 1 februari ook een brief aan de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en de ministers, met daarin hun zorgen over de warmtetransitie. ‘We constateren dat de ambitie om de warmtevoorziening van woningen te verduurzamen met de huidige middelen en instrumenten niet gaat lukken. Als gemeenten vrezen we een problematiek die lijkt op de decentralisatie van de zorg. Ook deze gaf een forse taak aan onze organisaties, met veel te weinig middelen voor een goede uitvoering.’