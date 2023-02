Miljoenen voor bevorderen klimaat- en energiedeskundigheid

Het kabinet stelt tot en met 2025 ruim een miljard euro beschikbaar voor gemeenten en provincies om hun kennis van energie en klimaat op peil te brengen. ‘Met dit geld kunnen zij extra personeel aantrekken, kennis vergroten en externe expertise in huis halen.’

Dat heeft minister Jetten voor Klimaat en Energie maandag bekendgemaakt. Gemeenten en provincies kunnen de rijksbijdrage aan de uitvoeringskosten van het klimaatbeleid tussen 3 en 28 april aanstaande aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

‘Het kabinet is de gemeenten en provincies dankbaar voor de verantwoordelijkheid die zij nemen voor de uitvoering van klimaatbeleid,’ zegt Jetten bij de aankondiging.

Simpele aanvraag

Het gaat om een ‘simpele aanvraag met beperkte administratieve lasten’, aldus de minister. De jaarlijkse bedragen per gemeente zijn te vinden in deze bijlage. Voor grotere gemeenten gaat het daarbij al snel om miljoenen euro’s, zowel in 2023 als in de jaren daarna.

‘Voor uw aanvraag zijn geen extra gegevens, bijlages of toelichtingen nodig. Deze levert u elk jaar in bij de verantwoording.’

Sleutelrol gemeenten

Het geld komt beschikbaar vanwege een afspraak in het regeerakkoord. De coalitiepartijen kwamen overeen dat tot 2030 in totaal 5,6 miljard euro naar decentrale overheden gaat voor hun ‘sleutelrol’ in de energie- en klimaatplannen.

Het kabinet denkt hierbij aan de Regionale Energiestrategieën, de uitrol van warmtenetten en het aardgasvrij maken van woningen.

Dringende behoefte

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is ‘erg blij met deze middelen’, reageert Lot van Hooijdonk, wethouder in Utrecht. ‘Het komt tegemoet aan een van de voorwaarden die door onze leden bij het Klimaatakkoord zijn gesteld. De regeling voorziet in een dringende behoefte van gemeenten om hun interne organisatie verder op te bouwen.’

Voor de jaren 2026 t/m 2030 wordt op een later moment een nieuwe regeling opengesteld.