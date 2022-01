Eetbare woonwijk in Utrecht wint internationale prijs

Foto: Jeroen Musch

De eetbare woonwijk Rijnvliet in Utrecht heeft een internationale prijs gewonnen. Al het groen dat in deze buurt is te vinden, is eetbaar voor mens, plant of dier. Een Europese publieksjury roemt de samenwerking tussen de buurt en de gemeente.

Er dongen 413 projecten uit 25 Europese landen mee naar de The Innovation in Politic Awards, een jaarlijkse, Europese prijsuitreiking voor creatieve en innovatieve projecten. Utrecht gaat er met de eretitel vandoor. De publieksjury bestaat uit ruim duizend burgers uit heel Europa.

Eetbare woonbuurt

‘Wat dit project zo bijzonder maakt, is dat het plan om van de nieuwe woonwijk Rijnvliet in Leidsche Rijn een eetbare woonwijk te maken, echt door bewoners zelf is aangedragen,’ zegt wethouder Klaas Verschuure (Leidsche Rijn). ‘Samen met de gemeente is een bijzonder concept voor de openbare ruimte uitgewerkt. Al het groen in de buurt is straks eetbaar voor mens, plant of dier en daarnaast komt er een centraal voedselbos.’ Tussen het eetbare groen komen in totaal zo’n 1100 woningen. Het groen in de openbare ruimte wordt in fases aangelegd, tegelijkertijd met de bouw van de woningen. Het centrale voedselbos is naar verwachting dit jaar klaar.

Verschuure: ‘Met veel volharding en goede wil hebben we met verschillende partijen de eetbare buurt Rijnvliet opgezet. Samenwerken gaat nooit vanzelf, we hebben veel geleerd van elkaar. Dat andere Europese burgers ons project zo waarderen, is echt een kroon op ons werk.’

Over de Europese prijs

Tijdens The Innovation in Politic Awards worden projecten in verschillende categorieën beoordeeld op innovatie, participatie en duurzaamheid. De organisatie wil deze projecten internationaal zichtbaar maken. Een publieksjury van meer dan duizend Europeanen beoordeelt de projecten en wijst in elk van de categorieën de finalisten en winnaars aan.