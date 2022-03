Arnhem voedselrijke thuishaven voor de wilde bij

Arnhem is door Nederland Zoemt verkozen tot bij-vriendelijkste gemeente van Nederland. De stad kreeg de prijs vooral vanwege de gezamenlijke inzet met bewoners om van de gemeente een veilige en voedselrijke thuishaven te maken voor wilde bijen.

De gemeente Arnhem werd aangewezen als winnaar door Nederland Zoemt, een project waarin IVN Natuureducatie en Natuur & Milieu samenwerken.

Bewoners met hart voor bijen

Volgens de jury heeft de stad misschien wel de meest bij-vriendelijkste bewoners van Nederland. De jury roemt Arnhem om haar samenwerking met bewoners en om de lokale groene initiatieven. Wethouder Cathelijne Bouwkamp: ‘Vanuit de gemeente zetten we in op klimaatadaptatie, een natuurvriendelijk maaibeleid, minder stenen en meer groen. We merken dat inwoners zelf ook gemotiveerd zijn om hun omgeving te vergroenen en zo flora en fauna te behouden. Dat is mooi om te zien en werpt zijn vruchten af.’

Door de stad heen zijn overal kleine en grote bijenoases te vinden. Op meer dan 1000 plekken zijn inwoners aan de slag met vlinderidylles, bijenveldjes, geveltuinen of boomspiegels. Vivienne van Sante, stadsdeelmanager wijkonderhoud bij de Gemeente Arnhem en ecoloog op ivn.nl: ’Bewoners melden zich zelf bij de gemeente. Ons uitgangspunt is altijd: we kijken of het kan.’ Voor gemeenten die ook aan de slag willen met meer nestgelegenheid en voedsel voor wilde bijen, gaf Van Sante vijf handige tips.

Minder maaien

Ook het maaibeleid van de gemeente springt er voor de jury uit. Door de natuurvriendelijke aanpak in parken, bermen en op velden is er steeds meer voedsel voor wilde bijen. Naast het winnen van de eervolle vermelding, krijgt de gemeente ook een insectenhotel, bloembollen voor de verschillende groene buurtinitiatieven, bij-vriendelijke planten en ecologisch advies cadeau.

Buiten leren over de bij

Arnhem werkt veel samen met partners als Arnhem Zoemt, IVN, KNNV, Arnhem Klimaatbestendig, Natuurcentrum Arnhem en vele anderen. Zo heeft de gemeente een bijenconvenant met de lokale imkersvereniging. Arnhemse basisschoolleerlingen krijgen via het lokale natuurcentrum buiten les over bloemen en insecten en de bijen. Daarnaast kunnen ze materiaal aanvragen om een insectenhotel te maken.

In goed gezelschap

De gemeente Zuidplas won in 2021 de eretitel voor hun inzet om een veilige en voedselrijke thuishaven te creëren voor wilde bijen. Het jaar ervoor ging Utrecht er met de titel vandoor. De Domstad kon toen op veel lof rekenen vanwege de integrale aanpak. Er werd zelfs een groenadviseur aangenomen, die in verschillende ruimtelijke projecten bij-vriendelijke adviezen geeft. In deze aflevering van de rubriek Goed voorbeeld vertelt Utrecht over hun destijds prijswinnende aanpak.

Over Nederland Zoemt

Het project Nederland Zoemt komt uit de koker van IVN Natuureducatie en Natuur & Milieu. Het doel van het project is het vergroten van het voedselaanbod en de nestgelegenheid voor wilde bijen. In Nederland zijn momenteel 358 soorten wilde bijen actief, waarvan de helft wordt bedreigd. De bijen hebben volgens de organisatie te lijden van ‘de intensieve landbouwmethoden, bestrijdingsmiddelen, verstening en ons ‘traditioneel’ groenbeheer.’ Dat heeft gevolgen voor mens en natuur. Zo’n tachtig procent van onze groenten, fruit en andere eetbare gewassen, is namelijk afhankelijk van bijen.