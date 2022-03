Eikenprocessierups: wanneer begint het seizoen en de overlast

De start van de maand maart was erg zacht. De eerste eikenprocessierupsen zullen daarom al rond 5 april uit hun ei kruipen, zo is de verwachting. Dit betekent dat het seizoen en de daarbij behorende overlast van de jeukrups vroeg begint dit jaar.

Het seizoen voor de eikenprocessierupsen begint bijna: de jeukrups zit klaar om uit het ei te kruipen, zo schrijft het Kenniscentrum Eikenprocessierups op Nature Today. De temperatuur in de maand maart is heel bepalend voor het moment waarop de eikenprocessierupsen uit hun ei kruipen. Waarschijnlijk komt de gemiddelde temperatuur in maart dit jaar uit rond de 7,5 graden. Dit is een graad hoger dan normaal. De verwachting is dan ook dat de eerste eitjes rond 5 april uit het ei komen.

Tot eind maart blijven de temperaturen hoog, zo verwacht het KNMI. De maxima blijven daarbij onder de 20°C. Als het voor het einde van de maand rond de 25°C uitkomt, is het uitkomen van de eerste eitjes eind maart niet uit te sluiten. Aan de kleur van de rupsen is namelijk te zien dat sommige rupsen bij hoge temperaturen zelfs al eind deze maand zouden kunnen verschijnen.

Start overlastseizoen

Hoe het verloop van het rupsenseizoen verder zal zijn, is ook afhankelijk van het weer. Bij een normaal verloop van de temperatuur zou het overlastseizoen rond 24 mei beginnen. Hoe hoog de plaagdruk is, is afhankelijk van het aantal rupsen. Waarschijnlijk is deze lager dan vorig jaar, een trend die zich al even heeft ingezet. Ook in het afgelopen najaar zijn er relatief weinig vlinders uitgevlogen, wat betekent dat er ook minder eipakketjes zijn afgezet. De hoogste plaagdruk wordt dit jaar in het noorden verwacht.

Beheersing blijft nodig

Hoewel de plaagdruk dit jaar waarschijnlijk minder groot is, is er nog geen reden om aan te nemen dat het plaagdier aan het verdwijnen is. Beheersing van de invasieve exoot blijft dan ook nodig, waarschuwt het kenniscentrum. Het zorgt ervoor dat je op tijd maatregelen kunt nemen, als de plaagdruk weer oploopt, zoals in 2018 en 2019. Recent werd de Leidraad Beheersing Eikenprocessierups vernieuwd. Deze geeft nu ook informatie over het juridische kader, het afvalprotocol en ecologisch verantwoorde beheersmethoden.