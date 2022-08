Overnemen vergunningverlening ‘zeer vergaande maatregel’

Foto: flexwoning Startblock

Dat het Rijk de vergunningverlening voor opvanglocaties desnoods wil doordrukken als een gemeente niet meewerkt, vindt de VNG ‘een zeer vergaande maatregel die niet bijdraagt aan een structurele oplossing van het asielprobleem’. De gemeentekoepel wil dat het Rijk de juiste randvoorwaarden schept voor (crisis)noodopvang.

Deze randvoorwaarden zijn onder andere de financiën en een snelle afwikkeling van gemeentelijke voorstellen voor opvang. Ook wil de Vereniging van Nederlandse Gemeenten direct aan de slag met oplossingen voor de lange termijn. ‘Dat vraagt om daadkracht van het kabinet en om een spoedige uitvoering van de Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen.’

Afspraken maken

De gemeentekoepel reageert op nieuwe maatregelen van het kabinet om de asielcrisis op te lossen, die deze week bekend werden. De VNG wil samen met het Veiligheidsberaad de komende weken afspraken maken met het Rijk. ‘Noodzakelijk onderdeel daarvan is een structurele versterking van het COA, AVIM, de IND en de DT&V. Ook moet gewerkt worden aan kleinschalige opvang en aan flexibele huisvesting voor alle aandachtsgroepen.’

Geen voorstander

Verder is de VNG geen voorstander van het idee om asielzoekers te plaatsen op de nog beschikbare, gereserveerde opvangplekken voor Oekraïners. ‘Inmiddels zit ook de opvang voor Oekraïners voor 95 procent vol, terwijl onzeker is wat de oorlog nog gaat brengen. De locaties zijn voor een beperkte tijd beschikbaar. Daarnaast hebben gemeenten afspraken gemaakt met de omgeving over het doel en de bewoners van de locatie.’

Maat vol

De asielketen is na de recente organisatie van tienduizenden opvangplekken ‘vastgelopen’, aldus de VNG. Dat vinden ook zestien Limburgse VVD-fractievoorzitters, die een brandbrief schreven aan hun Kamerfractie. Ze vinden het bovendien opmerkelijk en onwenselijk dat de veiligheidregio’s verantwoordelijk zijn voor het regelen van extra opvangplekken.

Meerdere Limburgse @VVD-afdelingen vragen in een brandbrief aan de #VVD-Kamerfractie om onder andere een #asielstop.

In de brief schrijven de VVD’ers dat “gemeente en provincies mede-eigenaar zijn geworden van een probleem waar ze niet om gevraagd hebben.”https://t.co/G2HQq5SrT6 pic.twitter.com/CsaWmVJ5Gv — Dr. Jan van de Beek (@demo_demo_nl) August 11, 2022

Niet genoeg doorstroom

Een ander probleem is dat de doorstroom van statushouders naar een eigen woning achterblijft. Het kabinet wil dat er medio augustus 7500 statushouders uit een azc zijn verhuisd naar tussenwoning, bijvoorbeeld een flexwoning of een omgebouwd kantoorpand. Dit heeft het kabinet eind juni afgesproken met de veiligheidsregio’s en de in de Landelijke Regietafel Migratie & Integratie vertegenwoordigde partijen. Dat plan moest in zes weken zijn verwezenlijkt.

De helft

Sinds 1 juli zijn 3040 statushouders uit een azc naar een woning verhuisd, in plaats van de afgesproken 5840. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De gegevens zijn bijgewerkt tot en met 8 augustus.

Flexwoningen

Het kabinet maakte 100 miljoen euro vrij om de productie van flexwoningen te verhogen van 5000 naar 7500 en bestaande panden geschikt te maken voor bewoning. De flexwoningen zijn niet alleen voor statushouders, maar ook voor starters, studenten, Oekraïense ontheemden, dak- en thuislozen, jongeren en mensen die dringend andere woonruimte nodig hebben vanwege een scheiding, ontslag, schulden of ziekte.

Aanmelden

Het ministerie van Binnenlandse Zaken roept gemeenten, provincies, corporaties en andere partijen op projecten aan te melden via realisatiehuisvesting.nl. Alleen projecten die via deze website zijn aangemeld, kunnen in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. Per woning is de maximale bijdrage 12.000 euro, met een plafond van 10 miljoen euro per gemeente. Projecten moeten voldoen aan een aantal voorwaarden.

Ridderkerk

De voorzitter van de Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting, Rob Haans, bekeek gisteren met minister De Jonge de oplossingen voor het tekort aan betaalbare woningen in Ridderkerk.