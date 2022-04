Taakstelling gemeenten: huisvesting voor 13.500 statushouders

Het kabinet vraagt gemeenten en provincies om 13.500 statushouders te huisvesten in de tweede helft van dit jaar.

De taakstelling komt van staatssecretaris Van der Burg van Justitie en Veiligheid. Het gaat om asielzoekers die een verblijfsvergunning kregen omdat zij bijvoorbeeld zijn gevlucht voor oorlog, geweld of vervolging.

Gemeentelijke taakstelling

De taakstelling is gebaseerd op het verwachte aantal asielzoekers dat een verblijfsvergunning krijgt in periode van 1 april tot en met 30 september dit jaar. Dit aantal is vastgesteld op ruim 9000 mensen. ‘In totaal is daarmee de taakstelling voor de tweede helft 2022 vastgesteld op een aantal van 13.500 te huisvesten statushouders, waar gemeenten zich op moeten voorbereiden,’ zo staat op de website van de rijksoverheid.

Deze verwachting wordt mogelijk bijgesteld, mede door achterstanden bij de registratie. ‘De achterstanden van de vorige taakstelling schuiven automatisch door en zijn niet meegenomen in het aantal van 13.500.’ In juli 2022 wordt er opnieuw een tussentijdse evaluatie gedaan. ‘Als blijkt dat er meer vergunninghouders gehuisvest moeten worden, dan schuift dit door naar de volgende taakstelling.’

Huisvesting hard nodig

Momenteel verblijven en ongeveer 13.000 statushouders in COA-locaties. De opvangcapaciteit staat onder druk. Uitstroom is hard nog om die druk te verminderen, maar door het huidige tekort aan woningen is huisvesting soms lastig te realiseren. In welke mate de situatie in Oekraïne de taakstelling zal beïnvloeden, is nu nog niet duidelijk. ‘Wanneer het aantal vluchtelingen uit Oekraïne van grote invloed is op de benodigde huisvesting, dan zal los van deze taakstelling bekeken worden hoe huisvesting geregeld wordt.’