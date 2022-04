Meer huur- en koopwoningen toe te wijzen aan eigen inwoners

Gemeenten krijgen meer ruimte om huur- en koopwoningen toe te wijzen aan eigen inwoners of aan mensen met een vitaal beroep. De helft van de huurwoningen mag worden gereserveerd voor eigen inwoners, nu is dat maximaal een kwart. Ook mogen gemeenten sociale koopwoningen tot 355.000 euro toewijzen aan eigen inwoners of aan mensen met een maatschappelijke of economische binding.

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft het wetsvoorstel wijziging Huisvestingswet 2014 dat dit regelt naar de Raad van State gestuurd voor advies. De ministerraad stemde daar afgelopen vrijdag mee in.

50 procent

Gemeenten konden al de helft van de beschikbare huurwoningen toewijzen op basis van economische of maatschappelijke binding. Daarbinnen mocht maximaal 25 procent worden toegewezen aan mensen met een lokale binding. Straks mogen gemeenten binnen deze 50 procent zelf bepalen hoe zij de ruimte verdelen tussen mensen met een economische, maatschappelijke of lokale binding. Ze kunnen dus ook de gehele 50 procent toewijzen aan eigen inwoners. Daarnaast mogen gemeenten ook sociale koopwoningen, dat zijn woningen tot de NHG-grens van 355.000 euro, gaan toewijzen op deze grond.

Voorrang

‘Het is belangrijk dat jongeren en gezinnen de kans krijgen om te blijven wonen in het dorp of de stad waar ze zijn opgegroeid,’ aldus minister De Jonge. ‘En ook ouderen moeten in hun eigen dorp kunnen blijven wonen op het moment dat ze bijvoorbeeld mantelzorg nodig hebben. Daarnaast willen we ook dat mensen met een cruciaal beroep zoals de politieagent, de leraar of de verpleger dicht bij het werk kunnen wonen. Daarom krijgen gemeenten meer ruimte om deze groepen voorrang te geven bij het vinden van een woning.’