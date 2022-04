Een succesvol stadspark biedt variatie, reuring en veiligheid

Bestaande stadsparken zouden zo ingericht moeten worden dat meer verschillende doelgroepen er goed, veelzijdig en veilig gebruik van kunnen maken. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) komt met een lijst van succesfactoren.

De potentie van groene plekken kan beter worden benut, aldus het CCV. Parken worden steeds intensiever gebruikt en zijn van groot belang voor een groene leefomgeving. Tijdens de coronaperiode nam de populariteit van het stadspark verder toe. Zelfs zo dat sommige parken bijna aan hun eigen succes ten onder dreigden te gaan.

Het CCV deed onderzoek en schreef een artikel over de factoren waaraan een succesvol stadspark moet voldoen. Het onderwerp is er een uit de seriereeks ‘Vijf uitdagingen voor sociaal veilig ontwerp en beheer in de huidige stedenbouw’.

Succesfactoren

Er zijn veel factoren die van een mooi park een succesvol park maken, onder meer op het gebied van bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid. De organisatie stelde een lijst met een top tien op van ingrediënten voor een succesvol stadspark. Zo’n park is veelal ontworpen voor wandelaars. Zo is er een grote keuze aan wandelroutes. Ook de voorzieningen spelen mee. Er zijn aantrekkelijke gebouwen in of aan de rand van het park, al dan niet met horeca of andere functies. Het park is afgebakend met duidelijke entrees en bedient veel verschillende doelgroepen. Denk aan spel, sport, ontmoeting, en zowel reuring als rust.

Variatie in groen

Een succesvol stadspark heeft daarnaast aantrekkelijke fiets- en wandelpaden met afwisselend uitzicht en bankjes onderweg. Ook is het gevarieerd aangelegd, met naast het groen bijvoorbeeld water, ligweides, gebouwen en iets extra’s als kunst of een openluchtthater. Met het groen zelf kan eveneens worden gevarieerd door het gebruik van verschillende plantvakken, tuinen, bomen, heesters, ecologische zones.

Auto’s door of vlak langs het park zijn taboe. Wel is de plek goed bereikbaar, ook voor mensen die minder mobiel zijn en met het openbaar vervoer komen.

Overvolle stadsparken ontlasten

Het CCV geeft ook verschillende adviezen om overvolle stadsparken te ontlasten. Dat doet het door onder de loep te nemen waar bestaande onderbenutte groene gebieden zich bevinden. Is het betreffende groen daar bijvoorbeeld aantrekkelijk genoeg om uit te groeien tot een stadspark. ‘De duizenden plantsoentjes, groenstroken en buurtparken in ons land zijn zeker niet persé van slechte kwaliteit. Ze zijn wel vaak oersaai. Zo zien we kale parken met eenzijdige beplanting, kaarsrechte paden zonder mogelijkheden om een ‘rondje te lopen’ en geen zitgelegenheid, want die is weggehaald vanwege overlast door jongeren.’

Laaghangend fruit

Volgens de organisatie is er in de praktijk voor gemeenten nog veel laaghangend fruit te plukken door de onderbenutte groene parels in de eigen stad in kaart te brengen. Een gemeente kan kijken hoe deze bijvoorbeeld met elkaar kunnen worden verbonden. Maar ook naar wat er mist als het gaat om toegankelijkheid, sociale veiligheid, mogelijkheden om te wandelen en elkaar te ontmoeten, sport- en spelvoorzieningen, gevarieerd groen en horeca. ‘In de praktijk blijkt dat na een goede analyse vaak met kleine en relatief betaalbare ingrepen al een grote stap kan worden gezet om deze groengebieden aantrekkelijker te maken voor bezoekers.’