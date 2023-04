Onmisbare vrijwilligers ontvangen blijk van waardering

Van sportvereniging tot voedselbank: vrijwilligers zijn onmisbaar voor de samenleving. Gemeenten koesteren hun vrijwilligers en bedanken ze op velerlei manieren voor hun inzet, van een portie bitterballen in het plaatselijke café tot een bioscoopbon of een speldje.

Vrijwilligers steken op tal van plekken de handen uit de mouwen. Ze verlenen hun diensten in musea, een dorpshuis, verzorgingshuis of bijvoorbeeld bij de voedselbank. Ook springen ze in bij activiteiten voor jongeren, om iemand de Nederlandse taal te leren of om een boodschap te doen voor de buurman op de hoek. Gemeenten tonen hun waardering voor het werk van vrijwilligers op verschillende manieren.

Gemeentelijke award

Zo erkent gemeente Voorschoten dat er ‘vooral dankzij de inzet en deelname van betrokken inwoners in Voorschoten zo’n rijk palet aan activiteiten bestaat’. Om die reden zijn de Voorschoten Awards in het leven geroepen, voor bijzondere bijdragen op het gebied van sport, cultuur en vrijwilligerswerk. Alle inwoners kunnen hiervoor een vrijwilliger aanmelden, bijvoorbeeld iemand die elke zaterdagochtend de jeugd traint bij de voetbalclub. Of diegene die wekelijks door weer en wind de inkopen doet voor het seniorencafé. Uit alle aanmeldingen maakt een deskundige jury een selectie en kiest per categorie één winnaar. Ook zijn er speciale prijzen in de categorieën sport en cultuur voor vrijwilligers tot achttien jaar.

Lekker lunchen

Gemeente Breda bedankt de ruim 70.000 inwoners die zich vrijwillig inzetten voor hun buurt, wijk of stad met een uitnodiging voor een gratis lunch. De lunch kunnen ze nuttigen bij het restaurant van een lokaal opleidingscentrum, inclusief een rondleiding in de voormalige stadskazerne. ‘Vrijwilligers zijn niet altijd zichtbaar maar wel onmisbaar,’ aldus de gemeente. ‘Ze zijn de stille krachten achter onze verenigingen, evenementen, scholen en voedselbanken. Vrijwilligers vervullen zorg- en maatschappelijke taken en zetten zich in voor prachtige initiatieven. Hiermee dragen ze in belangrijke mate bij aan de leefbaarheid in onze wijken en dorpen.’

Bioscoopbon

De vrijwilligers in Beverwijk en Wijk aan Zee kregen van Gemeente Beverwijk voor hun inzet in 2022 een waardebon voor een voorstelling in het Kennemer Theater of bioscoop Cineworld. Er waren in totaal duizend vouchers beschikbaar. Wethouder Jaqueline Dorenbos: ‘Voor al die duizenden glimlachjes, kopjes koffie, gesproken woorden, gegeven knuffels, wijze raad en uurtjes inzet, geven we onze vrijwilligers graag iets leuks terug.’

Vrijwilligersspeldje

Ook in de gemeente Apeldoorn krijgen de vrijwilligers een blijk van waardering. Inwoners kunnen mensen aandragen die zich onbezoldigd structureel inzetten en een pluim verdienen. Ze krijgen dan een waarderingspakket met onder meer ‘een echt Apeldoorns vrijwilligersspeldje’.

Festival

Den Bosch bedankte vorig jaar vrijwilligers met het festival ‘Goed gedaan’ en trok daarmee zo’n 600 bezoekers. Er waren verschillende optredens, gratis eten en drinken en een ‘feel good market’, waar verschillende vrijwilligersorganisaties waren vertegenwoordigd. En in gemeente Meierijstad konden inwoners eind vorig jaar gratis naar een filmfestival.

Lokale cadeautjes

Voor de vrijwilligers in Gorinchem was er een zogenoemde ‘Bliekenbon’. Deze bon kan bij verschillende Gorkumse ondernemers worden besteed. Weesp bedankt vrijwilligers eveneens met een lokaal cadeau naar keuze, zoals een twee drankjes en een portie bitterballen in een lokaal café.

Dag van de vrijwilligers

Dit jaar vindt de Nationale Vrijwilligersdag op 7 december plaats. Veel gemeenten gebruiken deze dag om hun vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Afgelopen editie konden deze in gemeente Bloemendaal bijvoorbeeld terecht voor een feestelijke middag, met speech van de wethouder, muziek, hapjes en drankjes. In Nissewaard werd op deze dag de heldenkrant uitgereikt, die samen met vrijwilligers uit de gemeente was ontwikkeld. Hierin waren ervaringsverhalen te lezen en stonden bijdragen van de burgemeester en de wethouder.

Gemeente Dronten organiseerde een vrijwilligersdiner en Hoekse Waard verlootte 50 pluimen voor een leuk uitje. In Leeuwarden tenslotte werd er een ‘Dankjewel Feest’ gehouden op locatie. Een dag met activiteiten, muziek en een theatercollege. Vrijwilligers konden naar huis met een goedgevulde ‘Dankjewel-tas’.