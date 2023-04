Regels financieel ontzorgen statushouders aangepast

Het financieel ontzorgen van bijstandsgerechtigde statushouders blijkt voor gemeenten te lastig in de praktijk. Dit is een onderdeel van het nieuwe inburgeringsstelsel sinds 1 januari 2022. Minister Van Gennip past de regels aan waardoor gemeenten meer ruimte krijgen om maatwerk toe te passen.

Dat schrijft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een Verzamelbrief Inburgering aan de Tweede Kamer. In de brief gaat ze verder onder meer in op haar plan van aanpak Statushouders aan het werk. Gemeenten moeten daarvoor onder meer aan de slag met startbanen voor statushouders.

Financieel ontzorgen

Volgens de Wet inburgering 2021 (Wi2021) moeten gemeenten inburgeringsplichtige statushouders in het eerste half jaar dat zij een bijstandsuitkering hebben verplicht ‘financieel ontzorgen’. Dat betekent dat gemeenten vanuit de bijstandsuitkering de huur, zorgverzekering en gas, water en licht betalen voor inburgeraars. Het idee hierachter is dat vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning zich dan volledig op hun inburgering kunnen richten.

Averechts

Voor een deel van de doelgroep werkt het juist averechts, omdat zij al financieel vaardig zijn. Ze ervaren juist meer onrust als de gemeente hun vaste lasten betaalt. Ook blijkt voor een deel van de statushouders begeleiding bij financiële zelfredzaamheid een beter middel te zijn. Uit gesprekken met gemeenten komt naar voren dat de huidige wetgeving te weinig ruimte biedt om maatwerk toe te passen.

Meer maatwerk

Daarom past Van Gennip de regels, vooruitlopend op een wetsherziening, op dit punt aan. Gemeenten blijven verplicht om te ontzorgen, maar krijgen meer ruimte om hierin maatwerk toe te passen. Ze worden niet langer verplicht om de vaste lasten van bijstandsgerechtigde statushouders te betalen. De ondersteuning kan meer worden aangepast aan de individuele situatie.

Wel blijft de wettelijke plicht om te voorkomen dat onzekerheid over de financiële positie afleidt van inburgeringsactiviteiten. ‘Het bieden van begeleiding naar meer zelfredzaamheid blijft van belang, zodat na de periode van financiële ontzorging niet alsnog problemen ontstaan,’ schrijft de minister. Ze hoopt in het najaar de Kamer te informeren over aanpassing in de wet- en regelgeving over financieel ontzorgen.

Meer wijzigingen

Op 1 januari 2023 is er al een en ander veranderd op het gebied van inburgeringsregels vanuit de Wi2012. Gemeenten mogen sindsdien statushouders die niet op tijd aan de inburgeringsplicht kunnen voldoen helpen. En er gelden aangepaste regels bij ontheffing voor jongeren en bij het Plan Inburgering en Participatie (PIP).