Hulpmiddelen voor het stimuleren van afvalscheiding

Als je de afvalscheiding in stedelijke gebieden wilt verbeteren, is het wenselijk om goed gebruik te maken van gedragsinzichten. Dit schrijven Milieu Centraal en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in een gezamenlijke gids, inclusief online tools.

Voor een goede afvalscheiding in stedelijke gebieden is het van groot belang om burgers te bereiken, te informeren, te faciliteren en te motiveren, zo schrijven de beide organisaties in een gezamenlijk rapport. Hierin laten ze de verschillende stappen zien die je als gemeente kunt zetten om doelstellingen op het gebied van afvalscheiding te behalen.

Praktische gids

De gids is uitgebreid en heel praktisch van aard. Zo staan er adviezen in over stappen die nodig zijn voor een goede basis. Hoe verander je bijvoorbeeld gedrag en hoe geef je de inzamelsystemen zo vorm dat bewoners meer gelegenheid krijgen tot afval scheiden. Maar er staan ook tips in om de motivatie voor afvalscheiding onder bewoners te vergroten en de weerstand te verminderen.

Verder zijn er veel handige tips, tricks en praktijkvoorbeelden in de gids te vinden. Hoe stel je bijvoorbeeld een afvalwijzer op en waarom is een schillenboer best wel een goed idee. Het antwoord op die laatste vraag is dat je het zowel als structurele inzamelingsmanier in kunt zetten maar ook als communicatieactie kunt gebruiken.

Excel-tool en toolkit sociale media

Bij de gids hoort een excel tool, waarmee je direct aan de slag kunt en kunt ontdekken welke beïnvloedingstechnieken geschikt zijn om de juiste doelgroepen binnen de gemeente te benaderen. Daarnaast is er nog een toolkit beschikbaar voor gemeenten, waarmee je bewoners op sociale media op een positieve manier meeneemt in wat je waar weggooit en waarom afval scheiden belangrijk is. Met daarin ook weer tips zoals handige social media posts die je kunt gebruiken.