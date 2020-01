Ook tramhaltes kleuren groen

Het aankomende jaar experimenteert de gemeente Amsterdam met twee groene tramhaltes: de abri’s bij de halte worden behangen met groen. Na het wereldwijde succes van de groene bushokjes in Utrecht, volgt Amsterdam nu met groene tramhaltes.

Groene daken en gevels: de hoofdstad is er inmiddels bekend mee. Daar horen sinds vorige week ook twee groene tramhaltes bij. De gemeente test de groene haltes een jaar lang samen met abri-bedrijf JCDecaux. De abri’s bij de tramhaltes op het Marnixplein en het Weteringcircuit zijn daarvoor behangen met groen.

De abri op die eerste halte heeft alleen een groen dak. De andere, op het Weteringcircuit, heeft ook een groene wand en is voorzien van een irrigatiesysteem voor regenwater. In de grond zit een pompkelder waarin regenwater wordt opgevangen. Dit water wordt gebruikt om de planten in de wand, volledig automatisch water te geven. ‘Het is hiermee de eerste Rainproof abri van Nederland,’ aldus de gemeente op hun site. ‘We houden een jaar lang in de gaten of de groene abri’s doen wat we ervan verwachten. Als het experiment succesvol verloopt, kijken we of we op meer locaties groene abri’s kunnen realiseren.’

Meer groene bus- en tramhokjes

Een groen dak draagt bij aan biodiversiteit, betere luchtkwaliteit, minder fijnstof in de lucht, bergen regenwater en bieden een koele schuilplaats bieden in hartje zomer. Genoeg reden voor andere gemeenten om ook in te zetten op meer groene bus- en tramhaltes. De gemeente Eindhoven was er vroeg bij en had in 2010 al de eerste groene abri. De gemeente schreef destijds de ideeënprijsvraag ‘Eindhoven Verrassend Groen’ uit, het winnende ontwerp was de groene abri.

In Utrecht werden vorig jaar ruim driehonderd bushokjes voorzien van een groen dak, begroeid met sedum. De gemeente stelde de groene daken toen als voorwaarde aan het bedrijf dat de bushokjes en de voorzieningen verzorgt. Daarnaast werden ook zo’n honderd daken van zonnepanelen voorzien die de stroom leveren voor de borden met vertrektijden. Alle haltes kregen led-verlichting, een zitje van bamboe en het onderhoud van de hokjes gebeurt met elektrisch vervoer. Utrecht werd daarmee wereldnieuws en verschillende steden in binnen- en buitenland toonden interesse. Zo staan ook in Apeldoorn de groene bushokjes inmiddels op de agenda. D66 wil alle bus- en tramhokjes in Amsterdam met sedum beplanten, om zo bijvriendelijke daken te realiseren.