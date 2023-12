Demissionair kabinet blijft achter Spreidingswet staan

De omstreden motie van VVD-partijleider Yeşilgöz over de Spreidingswet is donderdagavond in afgezwakte vorm aangenomen. Het demissionair kabinet blijft achter de wet staan, die de opvang van asielzoekers eerlijker over het land moet verdelen.

Dat bleek afgelopen vrijdag na afloop van de ministerraad. Verschillende ministers reageerden, weliswaar omzichtig, op vragen over de motie van Yeşilgöz, om een pas op de plaats te maken met de Spreidingswet voor asielzoekers. Tussen de regels door klonk zowel irritatie als onbegrip. Onder meer vicepremier Kaag (Financiën, D66) en vicepremier Schouten (ChristenUnie) benadrukten daarbij dat het kabinet nog steeds achter de wet staat en dat het belangrijk is dat deze er komt. De wet ligt nu voor behandeling in de Eerste Kamer. Kaag hoopt dat de senaat voor de wet gaat stemmen, zei ze. Schouten sloot zich daarbij aan.

Dubbele pet

In een demissionaire periode moet een minister, zoals Yeşilgöz, het kabinetsbeleid steunen, licht Kaag toe. ‘De VVD-partijleider is na de verkiezingen naast demissionair minister van justitie echter ook Kamerlid en gaat vanuit de Tweede Kamer nu een andere kant op,’ aldus Kaag. ‘Omdat na de verkiezingen de verhoudingen binnen en buiten het kabinet veranderd zijn, past des te meer terughoudendheid’, vindt zij. Dat geldt voor alle bewindslieden. ‘Vandaag is het misschien dit thema, het zou heel goed kunnen zijn dat het volgende week of in januari een totaal ander thema zal zijn.’ Volgens Kaag is het een ‘Haagse afspraak’ dat een demissionair kabinet ‘terughoudend opereert qua beleid, qua richting, qua keuzes. Daar zijn we allen toe gehouden en dan is het altijd zaak om eerst bij jezelf te beginnen.’

Motie over uitstel behandeling Spreidingswet

De eerste versie van de motie werd afgelopen woensdag totaal onverwachts ingediend door VVD-leider Yeşilgöz in samenspraak met de PVV, NSC en BBB. Dat gebeurde tijdens het debat over de verkiezingsuitslag. De motie, waarin de Eerste Kamer werd opgeroepen de wet niet te behandelen zolang de formatie duurt, leidde niet alleen tot grote commotie in de Tweede Kamer, maar ook bij veel (VVD)-burgemeesters in het land.

Burgemeester Jaap Velema (D66) van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, en die op dat moment in de Tweede Kamer aanwezig was, reageerde vol ongeloof. Na afloop toonde hij zich ontdaan en geëmotioneerd. In Ter Apel dreigt net als vorig jaar zomer een humanitaire ramp, nu het maximaal op te vangen aantal asielzoekers opnieuw is overschreden. Ook politieke voorstanders van het wetsvoorstel zoals GroenLinks-PvdA, D66 en CDA waren boos. Zij willen juist graag dat de Spreidingswet wordt behandeld en erdoor komt, omdat de nood in Ter Apel heel hoog is en een betere spreiding van de opvang van asielzoekers over Nederland daarom broodnodig.

De VVD-fractie is tegen deze wet, omdat gemeenten uiteindelijk kunnen worden gedwongen om reguliere opvang te regelen. Ook vinden de liberalen, net als PVV, NSC en BBB, dat eerst de instroom van asielzoekers omlaag moet. Na de verkiezingen hebben deze vier partijen een meerderheid in de Tweede Kamer.

Reactie Rutte namens zittende kabinet

Demissionair premier Mark Rutte kwam die woensdagavond nog met een reactie aan de Tweede Kamer, waarin hij liet weten de motie te ontraden. Hij wees er daarbij op dat de senaat zelf zijn agenda bepaalt én dat het demissionaire kabinet voorstander is van de spreidingswet. Die is er gekomen door de inspanningen van nota bene een VVD’er, staatssecretaris Eric van der Burg, die nog steeds fervent voorstander is van de spreidingswet. Van der Burg zit sinds de verkiezingen ook in de Tweede Kamer.

Aangenomen in afgezwakte vorm

De motie is in de loop van de donderdag door de VVD en de drie mede-indieners PVV, NSC en BBB afgezwakt, maar wel in stemming gebracht. Bij de stemming later op de dag heeft een (rechtse) meerderheid van de Kamer de motie aangenomen. Daarin werd alleen nog in heel algemene termen de hoop uitgesproken dat er pas op de plaats wordt gemaakt met de spreidingswet.

Dinsdag 12 december heeft de commissie immigratie en asiel van de Eerste Kamer afgesproken de spreidingswet op 16 januari plenair te behandelen en er een week later over te stemmen. Dat gaat vooralsnog gewoon door. De benodigde meerderheid voor de aanname van de wet in de senaat is echter nog lang niet zeker.