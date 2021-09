De gemeente Amsterdam vraagt honderd inwoners om in een mini-burgerberaad mee te denken over klimaatmaatregelen. Ook andere gemeenten betrekken inwoners bij hun klimaatbeleid.

Amsterdam heeft tot doel dat er in 2030 zo’n 55 procent minder CO₂ wordt uitgestoten dan in 1990. Een onafhankelijk onderzoeksbureau concludeerde echter dat er met de huidige maatregelen in 2030 niet 55 maar 37 procent minder uitstoot zal zijn. De stad vraagt daarom honderd inwoners om deel te nemen aan een mini-burgerberaad en extra maatregelen te bedenken om de doelstelling alsnog te halen.

Honderd Amsterdammers geven advies

Inwoners uit Amsterdam en Weesp van boven de 16 jaar loten mee en de honderd uitverkorenen worden vervolgens uitgenodigd om deel te nemen aan dit mini-burgerberaad. Uit de aanmeldingen selecteert de gemeente deelnemers die een zo goed mogelijke afspiegeling van de stad vormen. ‘Zij krijgen de kans om extra maatregelen te bedenken, waarmee we onze klimaatdoelstellingen kunnen halen. Dit doen ze onder begeleiding en met hulp van onafhankelijke experts. Ook kunnen de deelnemers zelf aangeven welke deskundigen ze willen uitnodigen.’ De deelnemers krijgen eerst uitgebreide informatie over het onderwerp. Daarna gaan ze in groepen in gesprek om nieuwe maatregelen te bedenken. ‘Het college neemt hun aanbevelingen over als ze voldoen aan de vooraf voorgestelde randvoorwaarden en legt ze voor aan de raad.’

Succesvolle voorbeelden

Amsterdam besloot tot het mini-burgerberaad, na het zien van meerdere voorbeelden in binnen- en buitenland, waarbij een burgerberaad tot succesvolle resultaten leidde. ‘Het klimaatvraagstuk heeft kenmerken die zich goed lenen voor een burgerberaad. Het onderwerp is ingewikkeld en vraagt om ingrijpende keuzes op korte termijn, die pas op langere termijn voordelen opleveren.’ De gemeente noemt het een mini–burgerberaad, omdat het proces een korte periode betreft en een compacte vraagstelling bevat. De uitkomsten worden begin volgend jaar aan de gemeenteraad voorgelegd.

‘Burgerforum energietransitie niet zaligmakend’

Gemeente.nu schreef recent een artikel over het instellen van een burgerforum en de ervaringen in de praktijk. Zo zijn burgerfora cruciaal om inwoners bij de energietransitie te betrekken, adviseerde de commissie-Brenninkmeijer. Gemeenten zien dat zelf toch anders. ‘Een burgerforum is beslist niet de oplossing voor alles. Laat de keuze aan gemeenten zelf.’

Samen om tafel

Niet overal is zo’n forum of beraad dus al gemeengoed. Toch betrekken veel gemeenten hun inwoners op een of andere manier bij het klimaatbeleid en de energietransitie. De gemeente Winterswijk werkt bijvoorbeeld met inwoners samen om prestaties op het gebied van duurzaamheid en milieu te verbeteren. Zo adviseert de lokale Energietafel de gemeenteraad over de transitie. Recent won Winterswijk nog een Europese duurzaamheidsprijs voor hun aanpak een energie-neutrale gemeente te worden.

In Weert zijn er ook talloze initiatieven, zo kunnen gezinnen meedoen aan het spel Junior Energiecoach. Door leerzame challenges, puzzels, experimenten en winacties ontdekken gezinnen via dit spel waar ze energie kunnen besparen. Ook schakelt de gemeente hulp in van EnergieVerkenners, inwoners die zelf energie besparen en hun ervaringen met anderen willen delen.

Arnhem presenteerde eerder een plan om de gevolgen van klimaatverandering te beperken, waarbij ook veel aandacht is voor samenwerking. Tussen de gemeente en inwoners, maar ook met woningcorporaties, waterschappen, onderwijsinstellingen en het Platform Arnhem Klimaatbestendig. Hiervoor is een nieuwe, stadsbrede subsidieregeling opgesteld. Inwoners en ondernemers met een goed idee om de stad te wapenen tegen hitte, extreme wateroverlast of droogte, kunnen de komende drie jaar een beroep doen op deze subsidieregeling.