Winterswijk wint Europese duurzaamheidsprijs

De gemeente Winterswijk heeft de duurzaamheidsprijs European Green Leaf Award 2022 gewonnen. De gemeente ontving de prijs onder andere voor de gezamenlijke inspanningen met inwoners op het gebied van de energietransitie.

De Europese prijs wordt jaarlijks toegekend aan kleine steden en gemeenten die zich onderscheiden op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling. Winterswijk was een van de zes Europese kanshebbers. De Achterhoekse gemeente sleepte de European Green Leaf Award 2022 vorige week in de wacht, evenals het Portugese Valongo,

In het geval van Winterwijk is de jury vooral te spreken over de initiatieven waarin inwoners een rol spelen. Bijvoorbeeld de lokale Energietafel, die de gemeenteraad adviseert over de transitie. Onlangs gebeurde dat nog met een brandbrief gericht tegen de regionale besluitvorming. Ook een lokaal fonds voor duurzame woningen maakte indruk in Europa.

Prijs voor de inwoners

Wethouder Tineke Zomer vertelde eerder dat de gemeente samen met inwoners al jaren aan de weg timmert om prestaties op het gebied van duurzaamheid en milieu te verbeteren. De aanpak richt zich op een energieneutraal Winterswijk, in combinatie met cultuurhistorie en biodiversiteit.

De gemeente noemt het winnen van de titel dan ook geen prijs voor zichzelf, maar een prijs voor alle inwoners. ‘Met 29.000 mensen werken we elke dag aan ons Nationaal Landschap en aan duurzame energie. Dat doen we allemaal samen,’ aldus burgemeester Joris Bengevoord.

Aan de award is 200.000 euro verbonden. Dit bedrag is voor verdere initiatieven en maatregelen in het kader van duurzaamheid.

European Green Leaf Award

De Europese Commissie riep in 2008 de European Green Leaf Award in het leven. De prijs erkent en beloont de inspanningen en prestaties van gemeenten op het gebied van milieu en klimaat. De uitreiking vindt jaarlijks plaats, Horst aan de Maas won al een eerdere editie.

Ook krijgt elk jaar een Europese hoofdstad die sterk scoort op ecologische, sociale en economische duurzaamheid, de European Green Capital Award 2023. Dit jaar is dat Tallinn (Estland).