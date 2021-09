Hengelo houdt een proef in de strijd tegen de eikenprocessierups. De gemeente hoopt de vlinders weg te leiden door op gezette tijden de straatverlichting uit te schakelen.

Net als veel andere gemeenten zet Hengelo volop in op beheersing en bestrijding van de eikenprocessierups. De gemeente onderzoekt momenteel wat de invloed is van straatverlichting op de jeukrups.

Wegleiden van drukke plekken

Wat is de gedachte achter deze proef? In de zomer verpopt de eikenprocessierups zich en verandert vervolgens in een nachtvlinder. Deze vlinders leggen na de zomer hun eitjes, zodat er in het voorjaar weer nieuwe rupsen ontstaan. Volgens de gemeente doet de meeste overlast zich voor op plekken met veel kunstlicht. Dat is logisch, zegt een woordvoerder tegen dagblad Tubantia, ‘Nachtvlinders worden namelijk aangetrokken door verlichting. Veel eitjes worden dan ook gelegd in eiken die in de buurt van lichtmasten staan.’

Om die reden doet de gemeente nu de lichten op twee plekken in de gemeente uit tussen elf uur ’s avonds en zes uur ’s ochtends. Bij het uitzoeken van de plekken is rekening gehouden met de drukte op bepaalde wegen. Door het doven van de lichten hoopt de gemeente de nachtvlinders weg te leiden van plekken waar veel overlast wordt gemeld of waar veel mensen komen.

Extraatje

Een beleidsmedewerker openbare ruimte vertelt aan nieuwsmedium 1Twente dat het een relatief makkelijke ingreep is. ‘Je kunt de straatverlichting namelijk op afstand bedienen.’ Het is een van de middelen die de gemeente inzet. Hengelo noemt het een ‘extraatje’ bovenop de bestaande bestrijdingsplannen. De proef loopt nog tot eind september, omdat dan de periode afloopt waarin de vlinders eitjes leggen. Als de proef succesvol is, wordt er onderzocht of het licht ook op andere plekken tijdelijk uitgedaan kan worden.

Gemeentelijke experimenten

Veel gemeenten bestrijden intussen de rups, en doen dat met succes. Gemeente Westerveld experimenteert bijvoorbeeld al jaren lang met natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Dat levert nieuwe inzichten op. Natuurlijke bestrijding vraagt tijd en geld, maar het aantal rupsen neemt wel zienderogen af. En de kosten dalen vanzelf.

Ook gemeente Rotterdam gebruikt een nieuw wapen om de overlast van de eikenprocessierups tegen te gaan: vlinderfilterkasten. Zo’n kast is gevuld met oude rupsennesten en stimuleert de aanwezigheid van natuurlijke vijanden. Ook worden er vleermuizen- en mezenkasten in de buurt van eiken opgehangen. De gemeente Enschede bekijkt of het mogelijk is drones in te zetten bij de bestrijding van de rups.

Meer over bestrijden en beheersen

Meer weten over beheersing en bestrijding van de jeukrups? Het kennisplatform processierups heeft inmiddels 22 informatiebladen online staan over methoden en technieken om de overlast aan te pakken. Er verschijnen steeds nieuwe informatiebladen en bestaande bladen worden bijgewerkt. De bladen behandelen onderwerpen als branden, vangzakken en lijmbanden om de boom. De laatste twee technieken waren vorig jaar veel in het nieuws tijdens de overlastperiode.