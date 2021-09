Als gevolg van een valwind in juni zijn in Leersum, Valkenheide en Maarsbergen zo’n duizend bomen verloren gegaan. De gemeente Utrechtse Heuvelrug werkt aan een herstelplan en roept kwekerijen op bomen te doneren. ‘Het vraagt tijd en geld om dit gebied te herstellen.’

Dit schrijft burgemeester Frits Naafs op de site van Utrechtse Heuvelrug. Door de vernietigende valwind die de gemeente deze zomer trof, ontstond in korte tijd veel schade aan huizen, straten en auto’s. En gingen er bomen en struiken om. ‘De meeste beschadigde bomen stonden in openbaar gebied. Het vraagt tijd en geld om dit gebied te herstellen,’ schrijft de burgemeester.

Ongelooflijke ravage

Hij vervolgt: ‘De valwind liet een ongelooflijke ravage en enorm verdrietig aangezicht achter. Gelukkig zijn de inwoners positief ingesteld en hebben zij samen met de gemeente de eerste opruimwerkzaamheden verricht. De gemeente werkt aan een herstelplan voor het gebied en roept daarom boomkwekerijen op bomen te doneren. Zo kunnen we als gemeente de inwoners steunen en het gebied herstellen, zodat iedereen die dit wil ervan kan genieten.’

Volgens de gemeente zijn er zo’n 3000 boomkwekerijen in Nederland. ‘Als iedere kweker een of twee bomen doneert, kunnen deze in het gebied worden geplant. Het is een mooi gebaar om de natuur, inwoners en het getroffen gebied een handje te helpen,’ aldus de gemeente. In een video op YouTube laat de burgemeester ook zien wat de impact was van de valwind, en wat erbij komt kijken om het gebied te herstellen.

Eerste bomen binnen

De burgemeester bedacht het initiatief (en de slogan) voor de oproep overigens zelf, zo vertelt hij aan dagblad AD. Reden voor de ongebruikelijke oproep valt te raden: ‘De gemeente Utrechtse Heuvelrug waar Leersum onder valt, zit bepaald niet stevig in de slappe was,’ zo schrijft de krant. Het vervangen van dit grote aantal bomen in openbaar gebied loopt flink in de papieren. Een boom met een omtrek van 20 tot 25 centimeter, waar de gemeente om vraagt, zou volgens Naafs al snel vierhonderd euro kosten. Zijn noodkreet blijft trouwens niet ongehoord: kort na zijn oproep werden de eerste bomen al gedoneerd.