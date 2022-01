Rotterdam start proef met QR-code op bomen

In de Rotterdamse wijk Charlois start de gemeente met QR-codes op bomen. Het gaat om een proef, waarbij de bordjes met de QR-code inwoners en voorbijgangers moet informeren over de voorgenomen kap van de betreffende boom.

Op het plaatje staat dat de betreffende boom dood is of zodanig aangetast dat er geen herstel meer mogelijk is. Wie de QR-code met zijn of haar telefoon scant, komt uit op een site met informatie over de bomen en een interactieve kaart. Daarop staat welke bomen in de wijk om welke reden worden verwijderd.

Met de bordjes wil de gemeente zorgen voor direct zichtbare informatie over bomen die weggehaald worden. Zodat bewoners en voorbijgangers tijdig op de hoogte zijn van de verwijdering en niet voor een verrassing komen te staan door de lege plekken.

Reacties bewoners meten

Tijdens de proef kijkt de gemeente naar verschillende zaken, vertelt een woordvoerder van de Rotterdamse gemeentedienst Stadsbeheer aan AD.nl: ’We kijken nu hoe de mensen in de buurt reageren. Krijgt de wijkregisseur veel vragen, bellen mensen met de gemeente, delen ze foto’s op social media of bezoeken ze de site vaker?’ Als de pilot goed verloopt, dan wil de gemeente dit type markering ook in andere delen van de stad op bomen aanbrengen.

Hergebruik van het hout

In totaal staan er 16.282 bomen in Charlois en Heijplaat. Daarvan krijgen nu 100 dode of aangetaste bomen een bordje. Daarna haalt de gemeente de bomen weg. Het gaat om verschillende boomsoorten die elk een eigen gebrek of doodsoorzaak hebben. Een gedeelte van het hout van de gekapte bomen wordt overigens hergebruikt. Zo gaan de snippers naar Diergaarde Blijdorp en worden hier gebruikt als biobrandstof voor het verwarmen van dierenverblijven. Stamhout dat overblijft wordt gebruikt in natuurspeeltuinen en bij kinderboerderijen.

QR-code als middel voor voorlichting

Rotterdam gebruikt QR-codes ook om op andere vlakken informatie aan inwoners te verstrekken. Zo gaat de stad de herkomst van alle straatnamen in de gemeente via QR-codes duiden aan inwoners en geïnteresseerden. Met de code kan dan een toelichting op de straatnaam worden opgevraagd. Ook komt er een QR-code op duizenden afvalcontainers en afvalbakken in de gemeente te staan. Hiermee kan snel en simpel een melding worden gedaan van een ongewenste situatie in of rond een afvalbak. Denk bijvoorbeeld aan verkeerd achtergelaten grofvuil of een containerklep die klem zit waardoor er geen afval meer bij kan.