Rotterdam gaat herkomst van alle straatnamen toelichten

Foto: TM picture / Shutterstock.com

Rotterdam gaat de herkomst van alle straatnamen in de gemeente duiden aan inwoners en geïnteresseerden. Met een QR-code kan een toelichting op de straatnaam worden opgevraagd. Aanleiding is een motie van het college om straatnamen die refereren aan het koloniale- en slavernijverleden, van uitleg te voorzien.

Rotterdam doet dit naar eigen zeggen als eerste stad in Nederland. Via een QR-code en met behulp van de camera op je telefoon kun je de informatie lezen. De Rotterdamse geschiedenis is vastgelegd in de straatnamen van de stad. In een online database bevatten alle straatnamen beknopte informatie. Bijvoorbeeld wanneer de straat de naam kreeg en wat deze betekent. Deze toelichtingen worden nog verder uitgebreid en aangevuld.

Geschiedenis zichtbaar maken

De gemeenteraad verzocht met de motie ‘Maak de geschiedenis zichtbaar’ het college om straatnamen die refereren naar het koloniale- en slavernijverleden van uitleg te voorzien. Het college wil dat inderdaad doen, maar wil geen onderscheid creëren tussen zogenaamde ‘foute’ en ‘goede’ straatnamen. Volgens de stad biedt een QR-code de oplossing om alle straatnamen van uitleg te voorzien. Wethouder Karremans: ‘Alle straten in de stad hebben met reden hun naam gekregen. Het is goed om die straatnamen dan ook allemaal toe te lichten.’

6402 straatnamen gecategoriseerd

De straatnamencommissie, die al sinds 1941 advies geeft aan het college over de naamgeving van straten, categoriseerde daarom het afgelopen jaar alle bestaande Rotterdamse straatnamen. Er is gekeken of een naam verwijst naar een persoon, een locatie of een historische gebeurtenis. Rotterdam telt momenteel 6402 straatnamen. ‘Naast de context die een straat in de huidige tijd soms nodig heeft, is het ook gewoon leuk om te weten wat de achtergrond is van een straat. Het is de bedoeling op een innovatieve manier de geschiedenis van alle straatnamen tot laten te brengen.’

Aandacht voor slavernijverleden

Eerder schreef Rotterdam samen met Amsterdam, Den Haag en Utrecht een brief aan het rijk. Hierin vroegen ze om jaarlijks, bijvoorbeeld op 1 juli, landelijk aandacht te besteden aan het Nederlandse slavernijverleden. Eén op de acht inwoners van Rotterdam heeft voorouders die ooit tot slaaf gemaakt zijn in het Trans-Atlantisch gebied.