Assen is meest duurzame gemeentelijke aanbesteder

Assen komt als beste gemeente uit de bus als het gaat om duurzaam aanbesteden, aldus Bouwend Nederland. De Drentse gemeente heeft de meeste aandacht voor duurzaamheidsaspecten bij het inkoopbeleid.

De gemeente Assen eindigde als derde op de lijst van 25 publieke opdrachtgevers die duurzaamheid in aanbestedingen serieus nemen. Op de eerste plek eindigde Provincie Noord-Brabant, de tweede plaats was voor Rijkswaterstaat.

Initiatiefnemer van de lijst is Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven. Stichting Aanbestedingsinstituut beoordeelt alle aanbestedingen en berekent de scores voor de lijst. Voor deze top 25 zijn publieke opdrachtgevers geselecteerd die in 2019 en 2020 minimaal zeven aanbestedingen uitvoerden.

Oog voor duurzaam uitvragen

De gemeente Assen steeg maar liefst 21 plaatsen op de lijst en mag zich dit jaar dus de meest duurzame gemeentelijke aanbesteder noemen. Vijf van hun zeven aanbestedingen hadden gunningscriteria, waarmee marktpartijen zich konden onderscheiden op duurzaamheid. ‘Dit zagen we terug bij verschillende type projecten en diensten. De gemeente laat zien dat zij bij al haar opdrachten oog heeft voor de mogelijkheden om duurzaam uit te vragen.’ Wethouder Karin Dekker is trots én licht ook een tipje op van de sluier hoe ze tot dit resultaat zijn gekomen. ‘De markt prikkelen om zelf te komen met creatieve oplossingen, heeft zeker bijgedragen aan dit resultaat.’

Stijgers en dalers op de lijst

De gemeente Meierijstad is de grootste stijger op de lijst en klom van plek 37 naar de vierde plaats. Eindhoven en Groningen kwamen vorig jaar nog punten te kort om de top 25 te halen, maar scoren deze keer een achtste en negende plek, aldus de organisatie. De gemeenten Haarlem, Katwijk en Vlaardingen vielen dit jaar van de lijst vanwege een te klein aantal gepubliceerde aanbestedingen. Ook de nummer drie van de eerste editie, de gemeente Hollands Kroon, blijft om die reden nu buiten beeld.

Oproep voor landelijke regie

Een kanttekening bij deze editie heeft de organisatie ook. ‘We zijn blij met deze mooie resultaten, maar zien de kloof tussen koplopers en achterblijvers toenemen. Met behulp van een landelijke regie moeten de opdrachtgevers in de onderste regionen wakker worden geschud,’ aldus Bouwend Nederland. ‘We zien dat nu in bijna 63 procent van alle openbare aanbestedingen duurzaamheid geen enkele rol speelt in de gunning. Om de duurzaamheidsambities in de bebouwde omgeving te halen, zijn forse transities en investeringen noodzakelijk. Als duurzaamheid in aanbesteding niet serieus wordt meegenomen, is Nederland in 2050 niet energieneutraal, circulair en klimaatbestendig.’

Meer landelijke regie is volgens hen nodig, om ervoor te zorgen dat duurzaam aanbesteden de norm wordt. Voor de Tweede Kamer is er een oproep: meer gunnen op duurzaamheid, opdrachtgevers oproepen om in een vroeg stadium samenwerking te zoeken met marktpartijen en werken aan uniforme prestatie-eisen.