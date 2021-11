Nieuw informatieboekje voor Amstelveners met een uitkering

In Amstelveen wordt het nieuwe rechten- en plichtenboekje voor inwoners met een uitkering gemaakt door een werkgroep van ervaringsdeskundigen. Door inwoners met een uitkering mee te laten schrijven, hoopt de gemeente een boekje te maken dat beter aansluit op hun behoeften.

Het is belangrijk dat inwoners met een participatiewet-uitkering op de hoogte zijn van hun rechten en plichten en dat zij weten voor welke voorzieningen zij in aanmerking komen. Dat is de achterliggende gedachte van het Amstelveense college om het boekje door inwoners te laten maken, die zelf ook ene uitkering hebben.

Benadrukken van sociale grondrechten

Het document is bedoeld om de rechten en plichten op het gebied van de participatiewet uit te leggen ‘op een vriendelijke en begrijpelijke manier’. Wethouder Marijn van Ballegooijen, met werk en inkomen in zijn portefeuille: ‘In het nieuwe boekje willen wij de sociale grondrechten benadrukken. Denk daarbij aan het recht op gelijke behandeling, informatievoorziening, privacy, onafhankelijke cliëntondersteuning en het recht op bestaanszekerheid. Het vorige boekje ging vooral over plichten, dat willen we niet meer’’.

Volgens de wethouder hebben inwoners met een uitkering een afhankelijkheidsrelatie met de gemeente. Door ze beter te informeren over hun rechten komt er meer gelijkwaardigheid in die relatie. Om die reden is het belangrijk om inwoners die ervaringsdeskundige zijn erbij te betrekken. ‘Ik ben heel blij met onze inwonersgroep. Zij weten het beste welke rechten belangrijk voor hen zijn en of het boekje duidelijk en vriendelijk overkomt.’

Toegankelijke informatie voor iedereen

In het boekje wordt ook in begrijpelijk Nederlands en met behulp van plaatjes het proces voor het aanvragen van een bijstandsuitkering uitgelegd. Zodat ook inwoners die minder leesvaardig zijn dit kunnen gebruiken. Het boekje wordt eveneens op de gemeentesite geplaatst, waar het dankzij (tekst) hulptechnologie toegankelijk is. Amstelveen wil het boekje uitgeven in meerdere talen, naast Nederlands in het Engels, Arabisch, Turks, Farsi en Tigrinya. Die laatste is een Semitische taal die vooral wordt gesproken in Eritrea en de Ethiopische regio.

Meer praktijkvoorbeelden

