Arnhem verstrekt vouchers aan kleine ondernemers

Arnhemse zelfstandigen en andere kleine ondernemers die door de coronacrisis zijn geraakt, kunnen bij de gemeente een voucher aanvragen. De waardebon van vijfhonderd euro is bedoeld voor hulp om hun bedrijf weer op de rit te krijgen. Of om hun werkzaamheden aan te passen aan de veranderende marktomstandigheden.

De gemeente Arnhem zet de voucherregeling in om te zorgen dat de lokale ondernemers kunnen blijven ondernemen. ‘Daarbij is specifiek aandacht voor de groep die geen gebruik heeft kunnen maken van TOZO of dat maximaal twee keer kon doen.’ Op deze manier hoopt de gemeente kleine ondernemers en zzp’ers het benodigde duwtje in de rug te geven. Wethouder Jan van Dellen: ‘Ik hoop natuurlijk dat deze ondernemers zichzelf redden en hun bedrijven financieel gezond worden na deze heftige periode. Met de voucher kunnen zij hulp inkopen om sneller de draad weer op te pakken.’

Inzetten voor coaching

De extra steun kunnen ondernemers gebruiken voor ondersteuning en coaching op het gebied van boekhouding of digitalisering. Of bijvoorbeeld voor hulp bij personeelsmanagement of juridische vraagstukken. Net als voor advies op het gebied van bijscholing, training of heroriëntatie. Denk daarbij aan vraagstukken zoals het bespreken van een marketingstrategie, het aanscherpen van de boekhouding of het digitaliseren van diensten.

Ondernemers bepalen zelf waar zij de diensten inkopen en betalen tien procent van de kosten. Voor de rest van het bedrag kan de voucher worden ingezet tot een maximum van vijfhonderd euro.

Lokale aanbieders

De gemeente stimuleert dat de vouchers ingezet worden bij lokale aanbieders, zodat de regeling de lokale economie ondersteunt en twee kanten op werkt. De voucherregeling is opgezet in samenwerking met verschillende Arnhemse ondernemersorganisaties en wordt breed onder de aandacht gebracht. De organisaties helpen bij het benaderen van ondernemers, die mogelijk behoefte hebben aan ondersteuning.

Andere manieren om te helpen

Gemeente.nu schreef eerder ook een artikel over hoe gemeenten lokale ondernemers die zich in zwaar weer bevinden, proberen te ondersteunen en tegemoet te komen. Hoe hebben zij hun hun dienstverlening geïntensiveerd en verbeterd? Daaruit zijn acht lokale praktijkvoorbeelden tevoorschijn gekomen. Van het opzetten van een ondernemersdesk en -klankbord tot hulp bij het digitaliseren van de dienstverlening.