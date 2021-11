VNG ontwikkelt hulpmiddelen voor betere signalering zorgfraude

Wie gebruik maakt van zorg en ondersteuning binnen de Wmo en Jeugdwet, is vaak onwetend over het bestaan van zorgfraude. VNG ontwikkelde hulpmiddelen voor cliënten om deze fraude beter te kunnen signaleren en melden bij hun gemeente.

Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het voorkomen of in de kiem smoren van onrechtmatigheden, aldus koepelorganisatie VNG. ‘Veruit het grootste deel van de fraude binnen de Wmo 2015 en de Jeugdwet komt voor rekening van malafide zorgaanbieders. Deze fraude gaat ten koste van kwetsbare mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben, en het hiervoor beschikbare geld.’

Vaak is het lastig om zorgfraude aan te pakken. Onder meer omdat het zich buiten het zicht van de gemeente afspeelt. ‘Samenwerking is daarbij echt onmisbaar. Niet alleen samenwerking tussen verschillende gemeenten en tussen gemeenten en ketenpartners, maar óók met inwoners en cliënten,’ aldus de VNG. ‘Cliënten zitten dicht bij het vuur en kunnen daarom signaleren wanneer er iets niet in de haak is. Het helpt dan enorm als zij met deze vermoedens bij hun gemeente terechtkunnen.’

Handige uitlegvideo

VNG Naleving ontwikkelde daarom samen met verschillende partners en gemeenten een aantal hulpmiddelen. De eerste is een heldere animatie. Deze uitlegvideo is bedoeld om cliënten en andere inwoners bewust te maken van het bestaan van zorgfraude. Ook biedt het hen het nodige handelingsperspectief om vermoedens van onrechtmatigheden met de gemeente te delen. Als zij de signalen willen melden kunnen ze dat op verschillende manieren doen. De ene gemeente heeft hiervoor een meldpunt, de andere zet hiervoor een consulent in. In de begeleidende tekst bij de animatie kun je als gemeente aangeven hoe signaleren in de praktijk gaat.

Voor site en socials

Gemeenten die nog geen tekst hebben over zorgfraude op hun website, kunnen ook gebruikmaken van de standaardtekst uit de kennisbank van VNG. Die tekst is opgesteld op basis van bestaande teksten van verschillende gemeenten. ‘En kan worden gebruikt worden als inspiratie om de eigen communicatie uit te breiden of aan te passen.’

De animatie en standaardtekst zijn beide bedoeld voor gebruik op de gemeentesite en sociale kanalen. De middelen zijn onderdeel van een communicatietoolkit voor gemeenten. Deze wordt de komende periode verder uitgebreid.