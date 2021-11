Gemeentedelers: zet je gemeente in de schijnwerpers

Een mooi innovatief of bijzonder project bedacht, dat de lokale dienstverlening aan inwoners en ondernemers verbetert? Doe dan mee aan Gemeentedelers. De VNG organiseert deze landelijke competitie voor gemeenten voor de tweede keer. Met als doel om kennis te delen en van elkaar te leren.

Vorig jaar was de competitie, een initiatief van de VNG, VDP en het ministerie van BZK, een succes. Maar liefst 64 geslaagde, bewezen en meetbare projecten werden ingezonden en door een jury beoordeeld. Al deze ideeën en initiatieven zijn terug te zien op Gemeentedelers, en in de databank Praktijkvoorbeelden van VNG (selecteer op #gemeentedelers). Met daarbij tekst en uitleg over de inhoud van het project en waarom het zo’n goed idee is.

Winnende praktijkvoorbeelden

Zo ging de gemeente Rotterdam er vorig jaar bijvoorbeeld met de Actualiteitstrofee vandoor. De stad kreeg deze prijs voor hun digitale balie, waarmee 8000 gesprekken op afstand tussen de gemeente en haar inwoners werden ingevoerd. Denk aan het aangeven van je baby of het regelen van een huwelijk. En er waren meer winnende praktijkvoorbeelden. Purmerend schopte het met hun gezonde aanpak, waarbij Dopper-flessen worden uitgedeeld aan basisschoolleerlingen tot aan de finale, maar won net niet.

Het wiel niet opnieuw uitvinden

Ook dit jaar hoopt de organisatie op veel inzendingen. Alles om kennis te delen, zodat gemeenten het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden. De competitie is bedoeld voor initiatieven, die de lokale dienstverlening aan inwoners en ondernemers verbeteren. Waar let de jury op bij een inzending? ‘We zijn op zoek naar casussen die de gemeentelijke dienstverlening verbeteren en die inclusiviteit als uitgangspunt hanteren. Het tonen van lef, kijken naar wat wél kan, samenwerken met inwoners en ondernemers en het toepassen van de menselijke maat, worden extra gewaardeerd. Evenals initiatieven waarbij is samengewerkt met meerdere gemeenten, andere overheidsorganisaties of het bedrijfsleven.’ Ook wordt de jury enthousiast ‘van casussen die geslaagd, waardevol en herbruikbaar zijn’.

Inschrijven doe je zo

Om mee te doen aan deze tweede editie kun je tot 5 december inschrijven. Hiervoor zijn in eerste instantie alleen de contactgegevens en een korte omschrijving van het initiatief nodig. Pas in een later stadium wordt om meer informatie en bewijsvoering gevraagd. Na het sluiten van de inschrijving volgen er drie rondes en worden in juni 2022 de winnaars bekend tijdens het jaarlijkse VNG-congres.

Dit jaar zijn er twee categorieën. De eerste is de categorie ‘Direct.’ Hierbij merken inwoners en of organisaties meteen iets van verbeteringen van gemeentelijke diensten. De tweede is ‘Indirect’. Hierbij gaat het om verbeteringen in (interne) dienstverleningsprocessen of -systemen, die indirect of pas later merkbaar zijn voor inwoners en of organisaties.