Vanachter het scherm je baby aangeven of je huwelijk regelen. Dat kan sinds vorig jaar in gemeente Rotterdam via de digitale balie. Met al zo’n 8000 gesprekken op afstand tussen de gemeente en haar inwoners is de balie een succes te noemen. De stad krijgt er de Actualiteitstrofee van de GemeenteDelers 2021 voor.

Rotterdam heeft de digitale balie ontwikkeld om in te spelen op het gemis aan contact, vlak nadat de coronapandemie in maart 2020 in Nederland uitbrak. De online balie maakt het mogelijk om eenvoudig en veilig op afstand persoonlijke zaken te regelen met de gemeente. Zo kunnen Rotterdammers vanuit huis bijvoorbeeld door middel van videobellen hun uitkering bespreken, een Tozo-aanvraag indienen, een geboorteaangifte doen of in ondertrouw gaan.

Bjorn Dirkse, procesmanager innovatie bij de gemeente Rotterdam, vertelde eerder al dat de balie veel verder gaat dan alleen videobellen. Het is een verbetering en uitbreiding van de digitale dienstverlening van de gemeente. Ofwel een digitaal loket met alle functies van een houten balie.

Voorbeeldfunctie

Rotterdam deed met dit praktijkvoorbeeld mee aan de verkiezing GemeenteDelers 2021, een competitie voor gemeenten op initiatief van onder meer Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG). De stad won de prijs in de categorie Corona.

De jury noemt de digitale balie een ‘voorbeeld van echte dienstverlening’ voor andere gemeenten en organisaties. Naar de dienst is veel vraag en het nieuwe middel werkt goed. Wethouder Arjan van Gils: ‘De gemeente heeft het afgelopen jaar zo’n achtduizend videogesprekken gevoerd met Rotterdammers via de digitale balie. De ervaringen zijn positief. Rotterdammers noemen het contact soms zelfs persoonlijker dan tijdens een fysiek baliegesprek. Bovendien is het laagdrempelig en makkelijk in gebruik. Zo combineren we het gemak van het digitale met het persoonlijke van een echt gesprek.’

Werk aan de winkel

De gemeente werkt inmiddels aan verbetering en uitbreiding. Rotterdammers kunnen zich nu ook identificeren met DigiD, betalingen doen en veilig bestanden uitwisselen. Nieuwe functionaliteiten zijn in ontwikkeling, een speerpunt is goede toegankelijkheid, aldus de gemeente. Zo is het binnenkort mogelijk om als inwoner zelf een afspraak te maken bij de digitale balie en uitnodigingen via sms te ontvangen. In deze video legt de gemeente de werking nog eens uit.

Meer winnende praktijkvoorbeelden

Rotterdam laat met het winnen van de prijs Amsterdam, die met een coronabus de wijk in trok, en Leeuwarden, die Tozo-aanvragen digitaal verwerkt, achter zich. Er waren in vier categorieën eretitels te winnen. Zo was er de Externe Dienstverlening ‘Groot.’ Hier won gemeente Den Haag met het project Open Stad, voor het vergroten van de lokale democratie. In de categorie Externe Dienstverlening ‘Snelle Stappen’ kwam de gemeente Nissewaard als beste uit de bus met het project High Five, een ‘community development programma. Bij de laatste categorie, Informatievoorziening – Datagedreven werken, kreeg gemeente Enschede de prijs voor het project Service Blue Prints, dat als brug fungeert tussen leef- en systeemwereld.