Goed voorbeeld: Meet the locals, inwoners als ambassadeurs

Wie kunnen beter over een gemeente vertellen dan de inwoners zelf? Dat is het idee achter ‘Meet the locals’ in Beekdaelen. Hier vertellen de bewoners in videoboodschappen aan bezoekende fietsers wat er te doen en te zien is langs de route. ‘Veel relevanter dan het standaard foldertje.’

De gemeente Beekdaelen ontstond twee jaar geleden na het samenvoegen van de drie Zuid-Limburgse gemeenten: Nuth, Schinnen en Onderbanken. ‘Dat deed de vraag rijzen: hoe kunnen we alle pareltjes van de gemeenten aan elkaar rijgen? En vooral: hoe maken we onszelf meer zichtbaar?’ Aan het woord is Tim Senden, beleidsmedewerker en projectleider bij de gemeente. ‘Al snel volgde het antwoord uit gesprekken met ondernemers en inwoners. Het gezicht van je gemeente? Dat zijn de inwoners. Meet the locals is een concept, waarbij zij zich inzetten als ambassadeurs. Dit gegeven wordt in Europa al op verschillende manieren gebruikt, wij hebben het gekoppeld aan een fietsroute.’

Videotips van de locals

Langs een route van 50 kilometer door de gemeente delen tien inwoners en ondernemers hun verhaal, verrassingen en tips over de gemeente. Op stalen zuilen langs de paden kunnen de korte videoboodschappen worden bekeken. De lokale bevolking vertelt wat Beekdaelen bijzonder maakt en wat de favoriete plekken zijn. ‘Het is een mooi middel om je gemeente te laten zien. Ik geloof er echt in dat het voor bezoekers veel relevantere informatie bevat dan het standaard foldertje van plekken die je moet bezoeken. Het werkt volgens mij net als ouderwetse mond-tot-mondreclame. Je kunt nog zo’n mooie reclame maken, maar als ik zelf op vakantie ga, dan vind ik het ook veel leuker om van een local te horen wat dé tips zijn. Het eerlijke verhaal, zeg maar,’ legt Senden uit.

‘Een van de inwoners vertelt bijvoorbeeld: ‘We hebben hier dan wel dit mooie fietsroutenetwerk, maar je moet eigenlijk ook even van de route afwijken. Dan kom je in dat ene straatje dat té mooi is om te missen.’ Een van de gezichten in de videoboodschappen is de eerste burgemeester van Beekdaelen, een telg uit de familie die Alfa-bier brouwt. Een bewoner van een bijzonder huis levert ook een bijdrage, net als een beeldhouwer, een ondernemer die streekproducten aanbiedt, en een operazanger die de tv-show Holland’s Got Talent won. ‘We hebben heel bewust gekeken naar een mix van inwoners, zodat de tips ook divers zijn. Van jong tot oud, ondernemers of pensionado, bekend of juist de buurman op de hoek.’

Verbinden in fusiegemeente

Het concept kent verschillende doelstellingen. Naast meer zichtbaarheid moet het inwoners uit de fusiegemeenten verbinden, de sociale samenhang bevorderen, en de waardering voor de leefomgeving onder de lokale bevolking vergroten. ‘We vinden het ook heel belangrijk dat inwoners trots worden op hun woonplek, dat ze ambassadeur zijn van de gemeente. Dat heeft meerwaarde voor ons, maar heeft tijd en een beetje promotie nodig bij een fusiegemeente.’

Het project is daarom ook ‘bottom-up’ ontwikkeld, in samenspraak met inwoners, ondernemers en Visit Zuid-Limburg (VVV). ‘Burgers vroegtijdig betrekken bij beleidsvorming en projecten is voor Beekdaelen een belangrijk uitgangspunt. Alleen zo kan iets een succes worden, omdat je iedereen nodig hebt. Die weg ernaartoe van samen bedenken en verzinnen is niet alleen heel leuk, zo ontstaat ook nóg iets belangrijks. Namelijk draagvlak. En het is belangrijk richting de raad: als bewijslast voor het moment dat je geld gaat vragen.’

De gemeente stelde zich vooral faciliterend op. ‘Onze rol was partijen bij elkaar te brengen. De contacten met ondernemers zijn ook echt van meerwaarde voor de gemeente gebleken. Zo hebben we nog altijd iedere zes weken een bijeenkomst met hen. Dan zitten we bij een bedrijf en horen we hoe een ondernemer de bedrijfsvoering aanpakt, bespreken taken en beleidsontwikkelingen. De wethouder is daarbij aanwezig voor directe terugkoppeling. We merken dat we er zo steeds vaker samen uitkomen en dat het effect en resultaat heeft.’

Opschalen en overnemen

Het vervolg staat al op stapel. ’We hebben nu gesprekken met zestien Zuid-Limburgse gemeenten en VVV’s om samen op te schalen met een uitgebreide route, en een boek met verhalen van de locals. Die besluitvorming gaat naar de colleges.’ Het concept is volgens Senden toepasbaar in elke andere gemeente, ook in kleine plaatsen. ‘Iedere gemeente heeft zijn eigen DNA, bijzondere plekken en inwoners met een verhaal. Of het nu in Zeeland of Drenthe is, overal zijn er unieke verhalen. Van een trotse molenaar of over een bijzondere vuurtoren, noem maar op.’

Gemeenten met interesse mogen contact opnemen. ‘We denken graag mee. Zo gaan we zelf binnenkort naar een kenniscentrum in Zeeland, om te zien wat wij daarvan kunnen leren. Alleen maar goed om open voor elkaar te staan.’