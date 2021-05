Weten wat er speelt, horen wat er leeft: in contact blijven met inwoners in coronatijd is soms een uitdaging, maar niet onmogelijk. Deze gemeenten gebruiken hun buitenruimte om inwoners te ontmoeten.

Wandelen met de burgemeester

In Nederweert kunnen inwoners in mei en juni wandelen met de burgemeester en tegelijkertijd hun hart luchten. Voor burgemeester Birgit Op de Laak zijn de voorzichtige versoepelingen aanleiding om er dicht bij huis op uit te trekken, samen met inwoners. ‘Door corona gaan veel feestelijkheden, herdenkingen of andere samenkomsten niet door. Om op een andere manier toch in verbinding te blijven met onze inwoners, ga ik graag een-op-een met ze op pad. We praten al wandelend over de bijzondere periode die we met elkaar hebben doorgemaakt en wat ervoor nodig is om met een positieve blik naar de nabije toekomst te kijken.’

De burgemeester is vooral benieuwd hoe inwoners de coronaperiode hebben doorstaan. ‘Wat ben je anders gaan doen? Wat ga je behouden voor de toekomst? En hoe willen we de coronatijd herdenken? Samen stappen zetten naar herstel en mijmeren over de kansen voor vernieuwing. Ik zie uit naar de gesprekken.’

Wandelgesprekken en deurvisites

Wandelen blijkt op veel plekken populair om met inwoners van gedachten te wisselen. In de gemeente Lopik loopt een soortgelijk initiatief onder de noemer ‘Wandelend de pandemie uit’. Burgemeester Laurens de Graaf gaat samen met een inwoner of ondernemer uit een van de negen kernen op pad door de polder. Zulke ontmoetingen zijn de burgemeester overigens niet vreemd. Voor de coronacrisis stapte hij geregeld op de tandem om samen met inwoners door de Lopikerwaard te fietsen.

Ook in Baarn houden burgemeester en wethouders de komende periode wandelgesprekken met inwoners en ondernemers. ‘Het is een van de manieren waarmee het college op veilige wijze contact houdt met de samenleving, in lijn met de actuele coronamaatregelen. Bedoeling van zo’n wandelgesprek is dat een collegelid en een Baarnse inwoner, ondernemer of vertegenwoordiger van een organisatie afspreken om elkaar ergens in de buitenlucht te ontmoeten en vervolgens al wandelend tot een goed gesprek te komen,’ aldus de gemeente.

De burgemeester van de gemeente Veere wandelt ook graag een stukje met inwoners. En voor de mensen die slecht ter been zijn, doet de burgervader in deze Zeeuwse contreien aan deurvisites.

Burgertop in de buitenlucht

In Noord-Brabant start binnenkort het project Blik op Eindhoven. Daarvoor wil deze gemeente samen met inwoners een nieuwe kijk op de stad vormgeven. ‘Een plek waar iedereen plezierig woont, werkt en samenleeft.’ Om dat te bereiken zijn er veel verschillende activiteiten, zoals een online talkshow. Verder worden er reisgezelschappen (die gezamenlijk thema’s uitwerken) en een burgerraad in het leven geroepen. Het project startte met een burgertop in de buitenlucht. Verspreid over vijftien plekken, van parkeerplaats bij de bouwmarkt tot winkelcentrum en milieustraat, stonden medewerkers van de gemeente drie dagen lang klaar om in gesprek te gaan met inwoners.

Babbelbox voor boodschappen

Ook Amstelveen vraagt inwoners, organisaties en ondernemers mee te denken over de toekomst van de gemeente en wil hen actief betrekken bij het opstellen van de Omgevingsvisie. In mei worden daarom toekomstbeelden en ideeën onder inwoners opgehaald. ‘Deze worden gebruikt om toekomstige ontwikkelingen en behoeftes in kaart te brengen en vormen zo het vertrekpunt voor de Omgevingsvisie,’ aldus de gemeente.

Meedenken kan bijvoorbeeld online, via de participatiewebsite of via een ‘Babbelbox’ die op verschillende plekken buiten in Amstelveen komt te staan. Een inwoner kan daar zijn of haar ideeën over de toekomst inspreken door middel van videoboodschappen.

Communicatie met inwoners

Veel gemeenten hebben de afgelopen coronaperiode hun inwoners op een andere manier proberen te bereiken dan gebruikelijk, bijvoorbeeld om hen te informeren of een hart onder de riem te steken: meer voorbeelden uit de praktijk.