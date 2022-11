Inwoners bij klimaatuitdagingen betrekken

In Utrecht kunnen inwoners binnenkort meedenken over klimaatonderwerpen. De gemeente organiseert hiervoor een klimaatpanel. Andere gemeenten hebben eerder al soortgelijke initiatieven in het leven geroepen.

Gemeente Utrecht gaat met inwoners in gesprek over de klimaatthema’s die nu spelen. De stad wil graag dat inwoners hierover gaan meedenken. Dat kan bijvoorbeeld op het vlak van energie, mobiliteit en groen in de gemeente. Utrecht organiseert daarom een klimaatpanel, dat uit vijftig inwoners bestaat. De panelleden krijgen een uitnodiging om mee te denken over de gemeentelijke klimaatplannen en te adviseren bij beleid. Het panel start in januari 2023 en wordt vijf keer per jaar georganiseerd.

Beleid beter laten aansluiten

De inwoners worden geselecteerd op basis van loting. Wie mee wil doen, hoeft geen specifieke kennis te hebben van het onderwerp. De eigen situatie en omstandigheden vormen in grote mate de inbreng. Wethouder Lot van Hooijdonk (Energie en Klimaat): ‘Als gemeente zetten we alles op alles om klimaatverandering tegen te gaan en onze inwoners te helpen hun energierekening betaalbaar te houden. Maar sluit ons beleid genoeg aan op de wensen en behoeften van onze inwoners? Welke tips hebben zij voor ons en zijn er onderwerpen waar we als gemeente meer aandacht aan moeten besteden? Met dit Klimaatpanel luisteren we naar onze inwoners en passen we zo nodig en mogelijk onze aanpak aan.’

De eerste bijeenkomsten gaan over energie. Daarbij wordt bijvoorbeeld gevraagd wat inwoners nog missen in de gemeentelijke aanpak van de energiecrisis en de stijgende energiekosten. Onderwerp van gesprek is ook de manier waarop de gemeente inwoners helpt met energie besparen. Wie niet is ingeloot voor het panel, maar wel graag meedenkt, kan na elke panelsessie zijn of haar mening geven op het online platform DenkMee. Hier zijn straks de discussiepunten te vinden die voortvloeien uit de panelsessies.

Mini-burgerberaad

Utrecht is niet de enige gemeente die de hulp van inwoners inroept voor klimaatissues. Amsterdam vroeg vorig jaar honderd inwoners om in een mini-burgerberaad mee te denken over klimaatmaatregelen. Een onderzoeksbureau becijferde dat de gemeente met de huidige maatregelen in 2030 nog te weinig reductie van CO₂-uitstoot zou behalen. De stad besloot daarop tot het mini-burgerberaad om de gemeentelijke doelstellingen alsnog te halen.

De honderd geselecteerde inwoners kwamen inmiddels zes keer bijeen, fysiek én online. In eerste instantie kwamen er 26 concrete plannen uit de bus. Denk bijvoorbeeld aan een fonds om huurwoningen te verduurzamen, een tweede Amsterdamse Bos met gemeenschappelijke functie, het installeren van een klimaatraad en klimaatcoaches voor de wijk, het verwarmen van huizen met geothermie (warm water uit de grond), het starten van een duurzame bedrijvencoalitie, een Amsterdams energiefonds en het verhogen van de prijs van parkeervergunningen, met name bij een tweede auto.

Alle plannen zijn doorgerekend en dat leverde uiteindelijk tien voorstellen op die de CO₂-uitstoot van de hoofdstad versneld kunnen doen verminderen. Het college reageerde enthousiast, en wil vaker een burgerberaad inzetten.

Den Haag houdt dit jaar ook burgerberaden met als onderwerpen klimaatverandering en de overgang naar schone energiebronnen. In de eerste Haagse burgerberaden dachten bewoners mee over maatregelen om klimaatverandering in hun wijk op te vangen. In de volgende bijeenkomsten bepalen ze welke adviezen ze de gemeenteraad geven.

Inwonerspanel voor het delen van kennis

Andere gemeenten betrekken eveneens inwoners bij hun klimaatbeleid, zoals de samenwerkende BUCH-gemeenten. Inwoners van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo worden via een inwonerspanel gevraagd om hun kennis te delen en hun mening te geven over conceptplannen die handelen over het thema Klimaat. Ze vergaderen vijf keer per jaar op een van de gemeentehuizen. ‘Inwoners kennen de lokale situatie en brengen kennis in die voor experts nieuw is,’ aldus het samenwerkingsverband. ‘Het doel is om zo tot beter beleid en besluiten te komen.’

Meedenken op provinciaal niveau

Het middel wordt ook op provincieniveau ingezet, zoals in de provincie Gelderland. Inwoners krijgen de kans om direct invloed uit te oefenen op het klimaatbeleid van de provincie. Het burgerberaad adviseert hier over de klimaatmaatregelen in het Gelders Klimaatplan.