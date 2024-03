Inwoners beter betrekken bij komst asielzoekers

Gemeenten stuiten soms op weerstand bij inwoners als het gaat om de opvang van asielzoekers. Toch blijken die niet altijd tegen de opvang zelf te zijn. Hun ontevredenheid richt zich vaak op het proces en de communicatie vanuit de gemeente. Kennisinstituut Movisie komt met tips, adviezen en concrete handvatten.

Voor 1 januari 2025 zijn er nog bijna 50.000 extra opvangplekken nodig, nu de spreidingswet sinds 1 februari jl. van kracht is. Gemeenten hebben echter moeite met het vinden van voldoende en geschikte opvanglocaties voor asielzoekers. Weerstand en een gebrek aan draagvlak onder de inwoners zijn hier mede debet aan.

Meebeslissen

Movisie sprak betrokken experts en professionals uit 6 gemeenten – Amsterdam, Arnhem, Deventer, Harderwijk, Het Hogeland en Oss – over wat goed werkt bij het informeren en betrekken van inwoners bij de opvang van asielzoekers. Hieruit blijkt dat de opvang zelf vaak het besluit is van de gemeente, maar dat inwoners wel mee kunnen beslissen over de manier waarop de opvang plaatsvindt. Volgens de kennisorganisatie zijn inwoners namelijk niet zozeer tegen de opvang, maar blijken zij vaak ontevreden over het besluitvormingsproces dat eraan voorafgaat. ‘Soms zijn ze teleurgesteld dat ze niet mee konden beslissen over de opvang of hebben het gevoel dat te laat te zijn geïnformeerd.’

Inspiratie en tips

De nieuwe publicatie ‘Asielopvang: wat werkt bij het informeren en betrekken van inwoners?’ biedt inspiratie en tips om opvanglocaties te realiseren op een manier die werkt voor inwoners, gemeenten en de bewoners van de locaties. Er zijn 5 concrete handvatten voor gemeenten om het draagvlak onder inwoners te vergroten en hen zo goed mogelijk bij het proces te betrekken.

Tijdig en helder communiceren

Zo is het van belang om tijdig en duidelijk informatie te bieden. Een heldere uitleg en feitelijke informatie helpen om keuzes rondom de opvang van asielzoekers te verduidelijken. Als tweede handvat noemt Movisie eerlijk en transparant communiceren. Dat draagt bij aan meer vertrouwen en begrip bij inwoners. Ook het luisteren naar de zorgen van inwoners is belangrijk, net als het samen op zoek gaan naar oplossingen om die zorgen weg te nemen.

Taalgebruik

Daarnaast is het advies om in de communicatie ook gebruik te maken van zogenoemde humanitaire framing. Dat betekent in dit geval taalgebruik dat benadrukt dat het om opvang en onderdak van mensen gaat, zonder hen in verband te brengen met mogelijke problemen of onveiligheid. Dit helpt om steun te vergaren bij de inwoners.

Als laatste tipt de kennisorganisatie gemeenten over het belang van samenwerken met inwoners, lokale organisaties en vrijwilligers. Dat zorgt voor een goede verbinding tussen de gemeente, omwonenden en bewoners van de opvanglocatie.