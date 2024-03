Noodkreet van het Rode Kruis aan gemeenten over asielopvang

Staatssecretaris Van der Burg (Asiel) is blij met de oproep van het Rode Kruis aan gemeenten om snel meer locaties te vinden waar vluchtelingen kunnen worden opgevangen. De hulporganisatie is bang dat er niet voor iedere vluchteling meer een bed is en ‘ziet hoe deze situatie langzaam iedere vorm van menswaardige opvang overschrijdt’.

‘Ik ben blij met die oproep, omdat die ook wel de urgentie benadrukt.’ Dat zei Van der Burg donderdag na afloop van de ministerraad. ‘En het laat ook zien dat het Rode Kruis zoals altijd zeer betrokken is bij hoe ervoor te zorgen dat dit goed verloopt. Dus ik zie hem als ondersteuning van: we hebben echt plekken nodig.’

Oproep aan gemeenten

Eerder donderdag waarschuwde het Rode Kruis ervoor dat een situatie dreigt waarin er niet voor iedere vluchteling een fatsoenlijke slaapplek is. De hulporganisatie maakt zich daar ernstige zorgen over en vreest voor een ‘onmenselijke situatie’. Daarom roept ze gemeenten op om snel meer opvanglocaties voor asielzoekers te realiseren.

Het Rode Kruis zegt klaar te staan om, waar mogelijk en als gemeenten daar behoefte aan hebben, te helpen bij het opzetten van nieuwe opvanglocaties. Zo is de crisisdienst paraat om indien nodig bedden, kleding, slaapzakken, voedsel en water te leveren. De hulporganisatie hekelt ook de ‘onnodige logistieke puzzel’ die nu iedere keer gelegd moet worden door het tekort aan opvangplekken.

Tekorten lopen op

‘We zien de tekorten weer oplopen,’ erkent de staatssecretaris, die voorrekende dat er tot 1 juni 10.000 opvangplekken moeten worden gerealiseerd. Wat niet meehelpt, aldus de bewindsman, is dat sinds maandag de opvang in Biddinghuizen is gesloten. De laatste bewoners van de noodopvang vertrokken zondag naar andere locaties in het land. De opvang bood plaats aan 1400 mensen. ‘We wisten dat die zou vervallen, omdat de festivals daar dan gaan plaatsvinden. Tegelijk heeft dit er niet voor gezorgd dat het voor ons makkelijker werd.’

Spreidingswet

Ook zegt hij dat de instroom van asielzoekers in de eerste maanden van het jaar opmerkelijk hoog is. Van der Burg kan via de spreidingswet vanaf 1 november opvang opleggen aan gemeenten. Of gemeenten dralen omdat ze denken dat een nieuw kabinet de wet in de prullenbak gooit, weet hij niet. Verstandig lijkt hem dat niet.

‘Kijk, welk kabinet er ook komt en wat ook het nieuwe beleid wordt: er zijn nog steeds opvangplekken nodig. Want het is niet zo dat een nieuw kabinet die mensen die er nu zijn, kan laten verdwijnen. Noch dat zij kunnen zeggen: wij zorgen ervoor dat vanaf een dag na installatie er geen nieuwe mensen meer binnenkomen. Dus we hebben gewoon die plekken nodig. Wie ook premier wordt en wie ook het kabinet vormt,’ aldus Van der Burg.

Steeds moeilijker

Dat opvanglocaties voor asielzoekers in het land overlopen, speelt al langer. Wel kost het volgens een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) steeds meer moeite om te zorgen dat er voor iedereen onderdak is. Het COA heeft contact met het Rode Kruis over de situaties bij de opvanglocaties. ‘Het Rode Kruis ziet ook dat het slecht gaat en dat reacties van gemeenten uitblijven.’

In de nacht van woensdag op donderdag brachten opnieuw te veel mensen de nacht door in Ter Apel, namelijk 2172. Ook de nachtopvang in 2e Exloërmond waar elke nacht 200 asielzoekers uit Ter Apel terechtkunnen, zat met 199 mensen nagenoeg vol. De locatie sluit eind deze week en er is nog geen alternatief gevonden. Het COA is vandaag begonnen aan een landelijke actie om vergunninghouders in kleine aantallen in hotels te plaatsen, om de druk op de bezetting te verlagen.

Wachtkamers

In de maandag geopende ‘wachtkamer’ in het WTC in Leeuwarden waren in de nacht van woensdag op donderdag alle 250 plekken bezet. Expo Assen is een andere wachtkamer waar mensen die niet in het aanmeldcentrum terecht kunnen. Die heeft plek voor maximaal 500 mensen, maar deze zou 1 april sluiten. Het COA is momenteel in gesprek met de gemeente of deze locatie langer open kan blijven.