Minister Wiersma wil scholen helpen aan geld voor gebouwen

Een groot deel van de schoolgebouwen is verouderd en daar wil onderwijsminister Wiersma wat aan doen. Hij is niet direct verantwoordelijk voor de gebouwen, maar wil ‘als een soort hulptroep’ proberen scholen aan meer geld te helpen voor onderhoud van hun gebouwen.

Hij hoopt hiervoor bij ministers De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Jetten van Klimaat en Energie geld los te krijgen dat is bedoeld voor maatschappelijk vastgoed en de klimaatopgave. Ook wil Wiersma duidelijker wettelijk vastleggen wanneer schoolgebouwen moeten worden onderhouden of vervangen.

Manifest

Het is hard nodig dat schoolgebouwen worden aangepakt, vinden ook gemeenten en brancheorganisaties van onder meer het onderwijs en de bouw. Zij riepen het kabinet in het manifest goede schoolgebouwen op hier werk van te maken en denken dat hier 730 miljoen euro voor nodig is. Vrijdag zei Bouwend Nederland dat de helft van de scholen in Nederland vernieuwd moet worden.

Hulptroep

Het onderwijsgeld dat het ministerie van Wiersma verdeelt, mag niet worden uitgegeven aan gebouwen. Gemeenten zijn verantwoordelijk en ontvangen geld uit het door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën beheerde gemeentefonds. De onderwijsminister zegt wel dat hij ‘als een soort hulptroep’ wil proberen scholen aan meer geld te helpen voor hun gebouwen.

Lijst onderhoud

Het is volgens Wiersma onduidelijk wat precies de staat is van alle schoolgebouwen in het land. Daarom wil hij als eerste stap een lijst bijhouden waarop per gebouw staat vermeld wat er precies aan onderhoud nodig is. Ook wil de minister het wettelijk verplichten om per schoolgebouw in een plan vast te leggen wanneer deze moet worden onderhouden of vervangen. ‘Zodat iedereen weet waar die aan toe is en wanneer.’ Dat is nu vaak onduidelijk en daardoor blijven gemeenten volgens de minister werk aan schoolgebouwen maar voor zich uitschuiven.

Extra geld

Op initiatief van Bouwstenen voor sociaal is onderzoek gedaan onderzoek gedaan hoe op korte termijn (incidenteel) extra geld vanuit het Rijk zo naar het werkveld kan dat scholen snel kunnen worden aangepakt. Integraal en programmatisch en zonder wetswijziging en rompslomp. De voorkeur van de deskundigen gaat uit naar de optie ‘aansluiten bij gemeentefonds’, omdat deze het meest eenvoudig en snel te realiseren is. Het sluit aan bij bestaande wetten en beleidsafspraken en doet deze recht aan de bestuurlijke verhoudingen.