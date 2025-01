Arbeidsmarkt gemeenten nog jaren krap

De gemeentelijke arbeidsmarkt staat nog zeker 10 jaar onder druk. Zo zal in 2035 bijna een derde van het huidige personeelsbestand gepensioneerd zijn. Dat blijkt uit een toekomstverkenning door A&O fonds Gemeenten en De Ruijter Strategie.

‘De gemeentelijke arbeidsmarkt is krap en dat blijft zo. Tegelijkertijd staan gemeenten voor enorme uitdagingen als het gaat om financiën, taken en de interne organisatie. Hoe kun je als gemeente effectief anticiperen op een onzekere toekomst?’ schrijft A&O fonds over het deze week gepubliceerde onderzoek.

Van de huidige gemeentemedewerkers zijn er 3 op de 10 vertrokken met pensioen in 2035. De inzichten in onder andere de vergrijzing zijn gebaseerd op relevante data en rapporten, aangevuld met interviews met experts en gemeenteambtenaren.

Toekomstige scenario’s

Volgens de opstellers van het rapport moeten gemeenten vooruitdenken in scenario’s. ‘Het doel is gemeenten en hun medewerkers in staat te stellen om proactief en met een stevig fundament te anticiperen op toekomstige veranderingen,’ zegt Patricia Honcoop, programmamanager onderzoek bij A&O fonds Gemeenten.

Honcoop: ‘Door elk van de scenario’s te doorleven worden gemeenten aan het denken gezet over wat zij willen bereiken in de toekomst, hoe ze daar kunnen komen, en wat er in de tussentijd allemaal kan gebeuren. Het is een oproep aan gemeenten om tijdig en strategisch in te spelen op trends die al in gang zijn gezet en die in de komende jaren alleen maar groter zullen worden. ‘

De vergrijzing en krappe arbeidsmarkt zijn hoofdthema’s in de toekomstverkenning, net als de druk die hierdoor ontstaat op medewerkers. Ook thema’s als nieuwe technologie, nieuwe organisatievormen, flex- en deeltijdwerken en leidinggeven komen aan bod.

Spelen voor oplossingen

Om te denken in scenario’s ontwikkelde A&O fonds Gemeenten eerder het HR-scenariospel dat hierbij nuttig kan zijn. ‘Het spel is een gespreksinstrument dat gemeenten helpt oplossingen te bedenken voor de werving, behoud en ontwikkeling van personeel en het anders organiseren van werk. Het spel is een mooie aanvulling op het onderzoek naar de toekomst van de gemeentelijke arbeidsmarkt.’