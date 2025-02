Onderhandelingen cao gemeenten ‘geklapt’

De onderhandelingen over een nieuwe cao voor gemeenten zijn gestrand op het werkgeversbod van 6,1 procent loonsverhoging, uitgesmeerd over 2 jaar. ‘Dit betekent koopkrachtverlies. We hebben geen andere keus dan ons te beraden op acties,’ zegt vakbond CNV.

De werkgevers verhoogden vrijdag hun ‘zeer serieuze loonbod’ met 0,5 procentpunt. Dat bleek niet genoeg voor een ‘valentijnsakkoord’ over het gemeentelijke arbeidsvoorwaardenpakket. De werkgeverskoepels VNG en WGSO reageerden verbaasd op de afwijzing: ‘Het is onbegrijpelijk dat de vakbonden dit niet op waarde weten te schatten en geen perspectief bieden.’

‘Opnieuw stappen gezet’

‘Het stevige nieuwe bod bevat onder andere een hoger loon, een minimum uursalaris in de cao van 16 euro per uur en afspraken rondom rouw en mantelzorg,’ vervolgen de werkgevers. ‘Daarmee hebben we opnieuw stappen gezet richting de bonden. Het eerdere bod van werkgevers van 24 januari was al heel volledig en bevatte al afspraken over studieschuld, RVU en toelagen.’

CNV-onderhandelaar Marc Dorst ziet dat anders. De werkgevers zouden er zelf voor hebben gezorgd dat de onderhandelingen ‘geklapt’ zijn. ‘Ik kan niet anders dan concluderen dat VNG bewust op de ijsberg heeft aangestuurd. Hun laatste bod voor twee jaar ligt maar 0,5 procent af van hun eerste bod. Wij vinden het onverantwoord om de financiële problemen van gemeenten af te wentelen op het personeel.’

9 procent

De bonden eisten in hun tegenbod 9 procent loonsverhoging in 21 maanden. Daarmee bleven ze in de ogen van de werkgevers ‘fors overvragen’, gelet op de moeilijke financiële positie bij veel lokale overheden, met het ravijnjaar 2026 in zicht. ‘Deze looneis strookt geheel niet met deze serieuze werkelijkheid.’

De bonden zeggen dat ze er graag uit waren gekomen afgelopen vrijdag. ‘Een valentijnsakkoord was zo mooi geweest, maar van prille liefde blijkt geen sprake. We gaan met onze achterban in overleg en komen zo snel mogelijk terug met een actieplan. Wie niet horen wil, moet maar voelen.’

Cao-acties

Net als 2 jaar geleden kondigen de bonden actie aan als de werkgevers niet verder willen bewegen. Met het oog op de inflatie zou 6,1 procent extra salaris in 2 jaar betekenen dat gemeentemedewerkers er per saldo op achteruitgaan. Maar de VNG en WSGO houden voet bij stuk en stellen dat ‘de grenzen van het haalbare zijn bereikt’.