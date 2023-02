Stakingen onder ambtenaren voor een betere cao gaan door

Deze week staken ambtenaren in de stadsreiniging en handhaving in Amsterdam, Den Bosch, Leiden en Maastricht. ‘Het is onbegrijpelijk dat de VNG dit maar voort laat duren en niet serieus op onze cao- eisen wenst in te gaan,’ aldus Marieke Manschot, FNV Overheid cao onderhandelaar. ‘Daarom gaan we nu weer een week vol nieuwe stakingen in.’

Als de vakbonden weer aan tafel willen met de werkgevers om te onderhandelen, zijn deze bereid om een nieuw loonbod neer te leggen. Dat zei onderhandelaar Ton Heerts namens de werkgevers tijdens de landelijke actiedag in Utrecht. Op Twitter meldt de VNG: ‘Het is belangrijk dat er op korte termijn een goede cao komt die recht doet aan de inzet van gemeentelijke medewerkers. Medewerkers die hard nodig zijn voor opgaven waar we voor staan.’

De VNG schijnt nog een paar weken te moeten nadenken over een nieuw cao bod. Onze leden staken dus door. Met steeds meer acties in steeds meer steden! #FNVOverheid #JijVerdientEenGoedeCaoGemeentenNu — FNV Overheid (@FNVOverheid) February 19, 2023

Volgens de FNV gaan de acties voorlopig door. Onder meer de weekstaking in Amsterdam begint vandaag. In Den Bosch en Maastricht wordt vanaf woensdag een week actie gevoerd. In Leiden wordt het werk dinsdag een dag neergelegd.

Boa’s

Naast stadsreinigers doen ook veel boa’s mee aan de actie, in samenwerking met de Nederlandse Boa Bond (NBB) en het CNV. ‘Op dit moment is actievoeren volgens ons de meest effectieve manier om de werkgever met de juiste focus naar de onderhandelingstafel terug te brengen,’ aldus NBB-voorzitter Ruud Kuin. ‘Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk boa’s aan de acties meedoen en blijven meedoen.’

Geen boetes

In Rotterdam werden drie dagen geen boetes uitgeschreven. Ook in Vijfheerenlanden, Groningen, Nijmegen en Den Haag vonden bonnenacties plaats. Boa’s schrijven dan demonstratief geen boetes uit, maar laten actiebonnen achter met informatie over het cao-conflict.