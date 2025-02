Uitgaven aan sport groeiden naar 2 miljard euro

Per inwoner gaven gemeenten in 2023 gemiddeld 71,30 euro netto uit aan sport. Dat is 15 procent meer dan het jaar ervoor. Sinds 2017 groeiden de uitgaven van gemeenten van 1,4 miljard naar 2 miljard euro. Dit en meer blijkt uit de nieuwste Monitor sportuitgaven gemeenten van het Mulier Instituut.

Volgens de Monitor sportuitgaven gemeenten 2023 bedroegen de uitgaven aan sport 2,3 procent van de totale gemeentelijke uitgaven. Vergeleken met voorgaande jaren is dit aandeel nauwelijks veranderd.

Accommodaties

Drie kwart van het geld ging naar sportaccommodaties. De rest van het budget werd besteed aan sportbeleid en activering. Van de 1,9 miljard euro voor openbaar groen en recreatie ging een deel naar het faciliteren van sport in de openbare ruimte. Zoals speeltuinen, skateparken en fitnesstoestellen in parken.

Nog geen grote bezuinigingen

De uitgaven voor sport nemen sinds 2017 jaarlijks toe. Van grootschalige gemeentelijke bezuinigingen op sport lijkt dus vooralsnog geen sprake, constateert onderzoeker Peter van Eldert van het Mulier Instituut. Wel vrezen gemeenten de toekomst en het ravijnjaar in 2026. ‘We gaan in de komende jaren in onze monitor zien of die zorgen terecht zijn’, aldus Van Eldert.

Hoge inkomsten

Inkomsten uit sport bedroegen voor gemeenten in 2023 zo’n 727 miljoen euro. Een groot deel (308 miljoen) kwam binnen aan huur van onder andere accommodaties en sportvelden. De inkomsten van 2023 zijn in vergelijking met voorgaande jaren hoog. Dit komt vooral vanwege energiesteunmaatregelen. Gemeenten kregen subsidie van het Rijk om daarmee sportclubs te ondersteunen.