Ondersteuning of aanbieden schoolzwemmen daalt door

In steeds minder gemeenten wordt schoolzwemmen aangeboden of ondersteund. Dit blijkt uit een peiling door het Mulier Instituut. Inmiddels is het aandeel gemeenten dat dit nog doet gedaald naar 23 procent.

Ruim drie kwart van de Nederlandse bevolking vindt dat schoolzwemmen verplicht zou moeten zijn op iedere basisschool, zo bleek uit het Nationaal Sportonderzoek. Het onderwerp is ook politiek geregeld reden voor discussie. Het aantal gemeenten dat het schoolzwemmen aanbiedt of ondersteunt loopt ondertussen terug volgens het Mulier Instituut.

Minder schoolzwemmen aangeboden

In 2016 werd nog in 30 procent van de gemeenten schoolzwemmen aangeboden. In 2018 kwam dit op 36 procent. In 2020 lag het percentage op 32 procent. In 2024 zakte dit verder tot 23 procent. Dit blijkt uit een peiling onder 117 gemeenten binnen het gemeentepanel van de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). Het instituut maakte een infographic als update van de stand van zaken.

Wachten op landelijk beleid

Van de gemeenten die nu het schoolzwemmen niet aanbieden, verwacht 57 procent dat ook niet in de toekomst te gaan doen of hervatten. Ruim 4 van de 10 gemeenten weten het nog niet. Hier is het schoolzwemmen een discussiepunt. Daarnaast wachten ze op landelijk beleid dat er wellicht komt.

Later dit jaar volgt een uitgebreider onderzoek.