Utrecht organiseert crowdfunding voor inwoners in bijstand

De gemeente Utrecht start een inzamelactie om werkende inwoners in de bijstand een financieel steuntje in de rug te geven. De gemeente wil zo 100.000 euro ophalen voor 100 inwoners én aandacht vragen voor het bufferbudget als onderdeel van de Participatiewet.

Inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen, mogen maar beperkt bijverdienen. Utrecht vindt dit systeem te ingewikkeld, zo schrijft de gemeente. Door de Participatiewet raken mensen in de bijstand die parttime willen werken verstrikt ‘in een web van ingewikkelde regels en voortdurende onzekerheid’.

Belemmerend, niet ondersteunend

Wie iets bijverdient naast het uitkeringsbedrag, wordt de volgende maand gekort met het verschil. Dit achteraf verrekenen geeft financiële stress en maakt de stap naar werk alleen maar moeilijker, aldus de gemeente.

Wethouder Linda Voortman: ‘De huidige Participatiewet werkt vaak belemmerend in plaats van ondersteunend. Het kabinet zegt werk te willen stimuleren, maar volgens de huidige regels worden mensen die vanuit de bijstand aan het werk willen gestraft met ingewikkelde regels en financiële onzekerheid.’

Financiële steun voor 100 mensen

De gemeente startte een inzameling om ‘te investeren in bestaanszekerheid in plaats van wantrouwen’. Utrecht organiseert hiertoe samen met de stichting Collectief Kapitaal de Bestaansbalans: een crowdfundingactie om werkende inwoners in de bijstand financiële ondersteuning te geven.

100 mensen die in deeltijd werken vanuit de bijstand krijgen een jaar lang wat meer financiële ruimte. De buffer bedraagt maximaal 1000 euro voor een jaar per persoon. Het salaris dat zij ontvangen wordt in dit geval, dankzij de Bestaansbalans, niet ingehouden op de bijstandsuitkering, maar afgetrokken van het persoonlijke bufferbudget van 1000 euro.

‘Bufferbudget in Participatiewet’

Het initiatief is niet alleen een steun in de rug voor inwoners, maar ook een oproep aan de Tweede Kamer. Utrecht pleit ervoor dat het het bufferbudget onderdeel van de Participatiewet wordt, een van de maatregelen in een wetsvoorstel waar oud-minister Schouten eerder voor pleitte.

Op LinkedIn licht Yasmina Youjil, beleidsadviseur bij de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Utrecht, toe: ‘Dit initiatief is een aanklacht tegen een systeem dat mensen niet de bestaanszekerheid geeft die ze verdienen. Het Rijk heeft de verantwoordelijkheid om dat te borgen, maar dat lukt nu niet.’

Grote verschillen

De Participatiewet zorgt er volgens Youijl voor dat werken niet altijd lonend is en kent meerdere gebreken. ‘Het bestaansminimum is veel te laag, zoals ook de Commissie Sociaal Minimum heeft vastgesteld. Daarnaast zijn er grote verschillen tussen gemeenten. Of je financiële situatie gunstig is, hangt nu af van waar je woont. Bovendien is het systeem zo rechtlijnig, dat we als gemeente weinig vrijheid hebben om dingen anders in te richten.’

De Bestaansbalans heeft de bedoeling te laten zien dat het anders kan. ‘We pleiten voor een participatiewet die bestaanszekerheid biedt en waarin werken altijd loont. Dit is een eerste stap, maar het laat zien dat we niet langer willen wachten.’

Selectie inwoners

Wie wil, kan tot en met 15 april 2025 een bijdrage leveren aan de actie. De gemeente maakt voor de uitvoering een willekeurige selectie van inwoners die in aanmerking komen. Deze mensen ontvangen dan een financiële buffer die is afgestemd op hun persoonlijke situatie. Inmiddels staat er al 30.000 euro op de teller.