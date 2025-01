FNV roept op: neem heft in eigen hand bij bijstand

Vicevoorzitter FNV Kitty Jong

Vakbond FNV roept gemeenten op ‘burgerlijk ongehoorzaam’ te zijn bij het uitbetalen van bijstandsuitkeringen en ‘het heft in eigen handen te nemen’. De Participatiewet is volgens de bond een mislukking. ‘Mensen krijgen niet de hulp die ze nodig hebben en het huidige kabinet maakt de situatie eerder erger dan beter,’ zegt vicevoorzitter Kitty Jong.

Jong deed haar oproep in aanloop naar het commissiedebat over de Participatiewet in de Tweede Kamer vandaag. De FNV doet een beroep op de Kamer om aan te dringen ‘op het echt menselijker maken’ van de Participatiewet. Ondertussen roept de vakbond wethouders op om burgerlijk ongehoorzaam te zijn bij de uitvoering van de bijstand.

Inzamelingsactie

FNV verwijst naar de inzamelingsactie waarmee de gemeente Utrecht deze week is gestart. Daarmee wil de gemeente 100.000 euro ophalen, zodat 100 Utrechters een jaar lang iets kunnen bijverdienen in de bijstand zonder daarvoor gekort te worden op de uitkering. De Participatiewet is volgens de gemeente te ingewikkeld en leidt tot voortdurende onzekerheid voor mensen in de bijstand.

Heft in eigen hand

‘Het is de wereld op zijn kop, maar ik wil gemeenten aanmoedigen om op dezelfde manier te handelen,’ zegt Jong over de actie. ‘Omdat dit kabinet het op alle vlakken laat liggen, zien we als enige werkbare manier nog dat gemeenten dan maar het heft in eigen hand nemen.’

FNV roept gemeenten ook op de taaleis te negeren. Die eis houdt in dat mensen in de bijstand basiskennis moeten hebben van de Nederlandse taal of daar op zijn minst hun best voor moeten doen.

‘Zinloos en wreed’

Verder wil de vakbond dat de Tweede Kamer erop aandringt de taaleis helemaal te schrappen, net als de verplichte tegenprestatie en de kostendelersnorm. Deze onderdelen van de wet zijn volgens Jong ‘zinloos en wreed. In de praktijk blijkt dat al deze maatregelen fraude niet of nauwelijks tegengaan en mensen niet helpen of aanmoedigen om sneller werk te vinden. Ze zorgen juist voor meer stress en problemen.’

Taaleis

Het vorige kabinet wilde de taaleis schrappen. Een meerderheid in de huidige Tweede Kamer was daar echter geen voorstander van. Het huidige kabinet besloot vorige maand om vast te houden aan de eis. ‘De politiek is druk bezig met het aanpakken van de regeldruk voor bedrijven, maar ziet niet in dat uitkeringsgerechtigden pas echt onder regeldruk lijden,’ stelt Jong.