Minderheid jongeren vindt professionele hulp bij geldzorgen

Ongeveer een derde van de jongeren met geldzorgen zoekt professionele hulp. Ze zijn over het algemeen niet zo goed bekend met beschikbare hulp bij schulden, met uitzondering van de gemeente. Dit blijkt uit een peiling onder jongeren door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Geldfit.

Veel jongeren kampen met ‘geldstress’. Zo maakt 59 procent zich zorgen of er genoeg geld is om alles te betalen. Meer dan de helft (53 procent) zegt weleens een onbetaalde rekening of betalingsachterstand te hebben. Denk aan rekeningen voor achteraf betalen, leningen bij vrienden of familie, en de zorgverzekering.

Voor de peiling werden 509 jongeren tussen de 18 en 27 jaar bevraagd.

Hulp bij geldzorgen

De meeste jongeren uiten hun zorgen in hun directe omgeving en zoeken dáár hulp en advies. De weg naar professionele hulp blijkt veel minder bekend. Minder dan een derde (31 procent) van de doelgroep weet de weg naar de geëigende loketten te vinden. Jongeren weten dus niet goed waar ze terechtkunnen voor formele hulp. Met uitzondering van de gemeente, daar is ruim de helft (52 procent) van de ondervraagden mee bekend.

De hulpbronnen die ze kennen zijn daarnaast het Nibud (33 procent), Informatie Digitale overheid (IDO, 26 procent), Schuldhulpmaatje (25 procent), Schuldenwijzer (25 procent), Geldfit (23 procent), Zelfjeschuldenregelen (19 procent), De Voorzieningenwijzer (17 procent) en Samen erop vooruit (17 procent).

Drempels op weg naar professionele hulp: de overtuiging van jongeren dat ze het zelf moeten oplossen (35 procent), schaamte (28 procent), of niet willen dat anderen zich ermee bemoeien (18 procent).

Campagne

Het ministerie en Geldfit starten daarom de campagne ‘Geldstress.’ Deze richt zich specifiek op jongeren en biedt informatie over gratis hulpmogelijkheden. Het doel is jongeren met beginnende schulden te stimuleren hulp te zoeken als ze geldstress ervaren. Zodat hun betaalachterstand niet alleen maar groter wordt.

Als onderdeel van de campagne reist een team ‘GeldstressBusters’ de komende maanden door het land om zoveel mogelijk jongeren te bereiken. Ze delen stressballetjes uit en dragen alarmerende pop-ups zoals je die ook op je telefoon binnenkrijgt: ‘onbetaalde huur’, ‘openstaande rekening’ en ‘incasso mislukt’.

Steeds meer jongeren hebben schulden. Hoe eerder ze aan de bel trekken, hoe beter. Daarom lanceerde ik samen met Geldfit de campagne ‘Geldstress’. Als kabinet werken we aan het voorkomen dat schulden snel oplopen, bijvoorbeeld via een integraal schuldenoverzicht en een pauzeknop. pic.twitter.com/z4RW3Wj05Q — Jurgen Nobel (@StasSZW) October 10, 2024

Pakket maatregelen

Staatssecretaris Nobel (Participatie en Integratie) en staatssecretaris Struycken (Rechtsbescherming) kwamen recent met een pakket maatregelen om het aantal mensen met problematische schulden terug te dringen. Daarbij wordt extra ingezet op vroegsignalering, waar gemeenten geld voor ontvangen. Daarnaast behoren onder andere een integraal schuldenoverzicht en een gratis betalingsherinnering bij verkeersboetes tot de maatregelen.

Eerder trok de vorige SZW-minister Schouten al aan de bel vanwege ‘grote zorgen’ over het aantal mensen met schulden, ‘zeker bij jongeren’. Zo deden in 2023 minderjarigen 600.000 aankopen op afbetaling, bleek toen uit cijfers van de Autoriteit Financiële Markten.