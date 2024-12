Meer duidelijkheid nodig in sport- en zwemlesregelingen

Er moet meer eenduidigheid en duidelijkheid komen in de informatievoorziening van gemeenten over financiële regelingen voor sport en zwemles. Dat is een van de aanbevelingen van het Mulier Instituut, dat onderzoek deed. Informatie over die regelingen is vaak complex en niet makkelijk te vinden op gemeentesites. Ook zijn er grote verschillen in de voorwaarden en hoogte van de vergoedingen.

Vrijwel alle gemeenten kennen een regeling voor sportdeelname, blijkt uit het onderzoek naar sport- en zwemlesregelingen van 114 Nederlandse gemeenten. Maar het beleid van de inkomensondersteuning wordt lokaal gemaakt, waardoor er grote verschillen zijn in de inkomenscriteria en vooral de hoogte van de vergoedingen.

Ongelijke vergoedingen

Voor sportdeelname van jeugd ligt het gemiddelde maximumbedrag op 284 euro, maar dat varieert van 50 tot 790 euro. Bovendien biedt de ene gemeente een bepaald bedrag om mee te doen in de samenleving, waarvan sportactiviteiten kunnen worden betaald, terwijl de andere gemeente de volledige sportcontributie of zwemlessen vergoedt. De vraag is of inwoners de weg kunnen vinden in het doolhof van regelingen, voorwaarden en betrokken organisaties. De financiering en verantwoordelijkheden voor de sport- en zwemlesregelingen zijn vaak verdeeld over verschillende beleidsdomeinen en organisaties.

Informatie complex en tegenstijdig

Informatie over sport- en zwemlesregelingen voor mensen met een laag inkomen blijkt via de gemeentewebsites vaak ook lastig te vinden of te begrijpen. Bij het zoeken naar online informatie hierover vonden de onderzoekers in veel gemeenten knelpunten, zoals ingewikkeld taalgebruik en onduidelijke informatie. ‘We kwamen in heel veel gemeenten dingen tegen die beter kunnen,’ zegt onderzoekster Mirjam Stuij. ‘De informatie is geregeld ingewikkeld, heel streng van toon of zelfs tegenstrijdig. Het gaat bijvoorbeeld om heel juridische teksten, of heel lange aanvraagformulieren. Dat maakt het allemaal niet makkelijk te vinden.’

Online sportaanbod matig vindbaar

Overzichten van sportieve activiteiten zijn lang niet altijd goed te vinden via de gemeentewebsites, blijkt ook uit een analyse van 146 gemeentewebsites door het Mulier Instituut. Veel gemeenten hebben een aparte website met sportaanbod, maar verwijzen daar niet altijd duidelijk naar op de centrale website. Terwijl de vindbaarheid essentieel is. Het hébben van sportaanbod is immers niet voldoende als het niet te vinden is.

Financiële steun van groot belang

Volgens Stuij valt er ‘enorm veel te winnen’ als mensen die deze ondersteuning nodig hebben, actief betrokken worden bij de informatievoorziening. Want financiële steun voor sport is van groot belang, blijkt uit eerdere onderzoeken. Een kwart van de kinderen uit gezinnen met de laagste inkomens heeft geen zwemdiploma, terwijl dat bij gezinnen met de hoogste inkomens 2 procent is, bleek vorig jaar uit onderzoek.

In het onderzoeksrapport Sport- en zwemlesregelingen voor mensen met een laag inkomen doet het Mulier Instituut een aantal aanbevelingen voor overheden en organisaties op lokaal niveau:

Maak duidelijk wie in de gemeente verantwoordelijk is voor (het overzicht van) sport- en zwemlesregelingen, zowel in de informatievoorziening als in de aanwezigheid en invulling ervan.

Zorg dat de informatie over regelingen makkelijker vindbaar en duidelijker is.

Kijk of (groepen) mensen die mogelijk belemmeringen kennen voor deelname aan sport en zwemles, voldoende (h)erkend, bereikt en geholpen worden.

Zorg lokaal voor voldoende (verwijzing naar) hulp bij de aanvraag van sport- en zwemlesregelingen.

Onderzoek naar sportpas voor jongeren

Tijdens de begroting over sport pleitte SP-Tweede Kamerlid Van Nispen maandag voor de invoering van een sportpas voor kinderen en jongeren tot 23 jaar. Daarmee krijgen ze jaarlijks een budget van 240 euro om te besteden aan een sportclub. De oppositie maakt zich zorgen over bezuinigingen, waardoor jaarlijks ook tientallen miljoenen euro minder bij de sportsector terechtkomen. Honderden sportclubs, sportkoepels en gemeenten vrezen dat de sportvoorzieningen en sportbeoefening door de besparingen van dit kabinet de komende jaren achteruitgaan.

Alle partijen wezen op het maatschappelijk belang en de gezondheidswinst van sporten voor de hele samenleving, ook op lange termijn. Van Nispen wees op de enorme toename van overgewicht, met name onder jongeren en waarschuwt dat het voor de toekomst belangrijk is dat zij meer gaan bewegen. Sportstaatssecretaris Karremans ziet het niet zo somber in, zei hij in het debat, maar is bereid onderzoek te doen naar het voorstel van de SP om te kijken of het financieel haalbaar is.