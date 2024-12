Tweede Kamer vreest voor zorgakkoord na afhaken gemeenten

De Tweede Kamer heeft grote zorgen over de uitvoering van het zogeheten Integraal Zorgakkoord (IZA), nu de gemeenten eruit zijn gestapt. Het vorige kabinet sloot het zorgakkoord 2 jaar geleden met een groot aantal spelers in de zorgsector en gemeenten. De overeenkomst bevat 400 afspraken over de toekomstige zorg.

Het komt nu op de uitwerking aan en er liepen gesprekken over ‘verbreding’ van het akkoord. Maar vooral de oppositie denkt dat het spaak loopt, zeiden de Kamerleden in een debat. Het kabinet onderschat volgens hen de weerstand bij gemeenten om de uitvoering weer op te pakken. Ook coalitiepartijen PVV, VVD en NSC zijn kritisch over de situatie.

Gelijkwaardiger positie

Minister Agema en staatssecretaris Karremans van Volksgezondheid zeiden er alles aan te doen om gemeenten weer aan boord te krijgen, omdat ze een belangrijke rol spelen in bijvoorbeeld sociale zorg en preventie. Het gaat de gemeenten vooral om een gelijkwaardige positie aan tafel, menen zij. Volgens GroenLinks-PvdA, D66, SP en SGP doen de bewindslieden daar veel te makkelijk over en zit de reden van het vertrek dieper dan dat.

Gemeenten zeggen zelf behoefte te hebben aan ‘betrouwbare afspraken met het Rijk over gezamenlijkheid en gelijkwaardigheid,’ aldus de VNG. ‘Gemeenten doen mee, maar zijn nu niet betrokken bij de beoordeling van transformatieplannen. Er wordt verwacht dat ze de effecten van de zorgverschuiving opvangen, maar gemeenten hebben al te maken met een disbalans in taken en middelen.’

Honderden miljoenen

De discussie gaat tevens om honderden miljoenen aan bezuinigingen die het kabinet wil doorvoeren. Ook zit het de gemeenten dwars dat ze vanaf 2026 veel minder geld toebedeeld krijgen van het Rijk terwijl ze wel veel taken moeten blijven uitvoeren. Een ravijnjaar, hield de oppositie het kabinet voor.

Agema reageerde dat ze ‘net zo lang gaat praten totdat ik de gemeenten weer aan tafel heb’ om over het IZA te overleggen. Dat gemeenten minder geld krijgen, daar kan ze op dit moment zelf niet veel aan doen, omdat dit op het terrein van het ministerie van Binnenlandse Zaken ligt, zei ze.

Zorgakkoord gewijzigd

De VVD vindt het een vreemde zaak dat een partij uit een akkoord stapt, terwijl de afspraken allang zijn gemaakt. Maar volgens D66 is dat helemaal niet zo gek, omdat het kabinet de spelregels van het pakket halverwege heeft gewijzigd. Agema komt begin volgend jaar met een nadere uitwerking van het akkoord. De IZA-afspraken moeten ertoe leiden dat de zorg toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief goed is en blijft.