Heb je je vakantieplannen voor volgend jaar al gemaakt? Door de uitbreiding van het aantal bovenwettelijke vakantiedagen voor gemeentemedewerkers, kun je er vanaf 2025 een extra dagje bijrekenen. Een mooi vooruitzicht.

De aanloop naar een nieuwe cao voor gemeenten per 1 april 2025 verloopt stroef. De onderhandelingen werden gestaakt toen de VNG eind november weigerde een loonbod uit te brengen. De bonden en de VNG blijven ook na een tweede overleg op 4 december hun poot stijf houden om verder te onderhandelen. Ondertussen moet een afspraak uit de huidige cao nog worden ingevoerd: de uitbreiding van het bovenwettelijk verlof met 7,2 uur.

1 vakantiedag erbij

Een jaar geleden werden de onderhandelaars het eens over een cao voor 2024. Daarin werd onder andere afgesproken dat het bovenwettelijk verlof per 1 januari 2025 met 1 dag wordt uitgebreid. Komend jaar geniet je dus van een dagje extra vrije tijd. Mits je fulltime werkt, anders gaat het om een evenredig aantal uren.

Vakantiedagen gemeenten

Als gemeenteambtenaar krijg je jaarlijks zowel wettelijke als bovenwettelijke vakantiedagen. Zoals het woord al zegt, heb je op basis van de wet recht op een minimumaantal vakantiedagen, de zogenaamde wettelijke vakantiedagen. Of je nu volledig of in deeltijd werkt, je mag jaarlijks 4 weken op vakantie. Binnen de gemeente-cao is dat 144 uur bij een volledige werkweek. De collectieve afspraken gaan namelijk uit van een 36-urige werkweek, wat neerkomt op 7,2 uur per dag.

Daarnaast ontvang je van je werkgever een aantal extra vakantiedagen. Dit noemen we bovenwettelijke vakantiedagen. In de cao gemeenten zijn dat nu, als je fulltime werkt, 7 dagen (50,4 uur).

Van 7 naar 8 dagen

Bij de onderhandelingen over de cao voor 2024 hebben de bonden zich hard gemaakt voor een uitbreiding van het bovenwettelijk verlof. Hun doel was het bovenwettelijk verlof ten minste gelijk te stellen aan het verlof van collega’s bij de rijksoverheid (64 uur). Dat is helaas niet gelukt. Wel is er een middenweg bereikt, met een uitbreiding van 7,2 uur, naar 57,6 uur in totaal. Dat betekent dat je vanaf komend jaar geen 7 maar 8 vrije dagen hebt bovenop de wettelijke 4 weken.

Wat als vakantiedagen niet op gaan?

Een extra vrije dag klinkt mooi, maar in de praktijk lukt het niet altijd om alle dagen op te maken. Dan is het fijn te weten dat de gemeentelijke cao hier soepel mee omgaat. Bij het opnemen van vakantie gebruik je eerst je wettelijke vakantiedagen. Die zijn bij de gemeente een half jaar langer geldig dan hoe het in de wet geregeld is.

Je hebt zodoende 2 jaar de tijd om 4 weken vakantie op te nemen. Voor de overige 8 dagen heb je wettelijk zelfs 5 jaar de tijd. Lukt het je niet om je vrije dagen op te maken of gebruik je ze liever op een andere manier, dan kun je je bovenwettelijke dagen ook inzetten voor verlofsparen. En het mooie is: deze dagen vervallen niet.

5 mei

Hoe ga jij de extra vrije dag gebruiken? Een dagje langer genieten op de camping in Italië, meer verlofsparen of een extra lang weekend vrij rond 5 mei? Die dag ben je sinds dit jaar immers ook betaald vrij. Wat je ook doet, geniet ervan!

Voor nu wens ik je fijne feestdagen en alvast veel werk- en vakantieplezier in 2025!

Hanneke Troost is sinds 2016 redacteur bij Ambtenarensalaris.nl, het online platform voor ambtenaren die alles willen weten over hun salaris en arbeidsvoorwaarden. Als redacteur houdt ze (gemeente)ambtenaren op de hoogte van het laatste cao-nieuws.